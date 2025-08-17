İpek Kıraç ile İnan Kıraç barıştı: Gözyaşlarımıza hakim olamadık!

Koç Holding'in eski yöneticilerinden İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç uzun süredir yaşadıkları ailevi ve hukuki sorunlarla boğuşuyorlardı.

İnan Kıraç, şirketin muhasebe müdürü 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmişti. Kıraç'ın kızı İpek ise babasının akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürüp mahkeme yoluna başvurmuştu. Gerilimli süreç, İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarıyla devam etmişti. Mahkeme, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle evliliğin iptaline karar vermişti.

İNAN KIRAÇ VE İPEK KIRAÇ ARASINDAKİ KÜSLÜK BİTTİ

Mahkemenin evliliği iptal etmesinin ardından uzun süre sessiz kalan İpek Kıraç, sosyal medya hesabından babasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

İpek Kıraç'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Suna’nın Kızları ofisinde köpeğimiz Kahve’yi seviyordum. Telefon çaldı. 'Ipek Hanım, babanız sizi görmek istiyor'…birkaç saniye nefes alamadım. Yıllardır o cümlenin hayali ile yaşıyordum. Babam’ın hayali ile…. Tıbbi ve yasal izinler alındıktan sonra hastaneye nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Kapısını çaldım, yanında doktorları vardı. Göz göze geldik. Yanına koştum. Kucaklaştığımız o ilk an ikimiz de gözyaşlarımıza hakim olamadik…..

'Seni çok seviyorum, seni çok özledim!' diyebildim hıçkıra hıçkıra…. Sitemliydi. 'Neden bu kadar ayrı kaldık, neden bu kadar uzun sürdü?' dedi. “Aramıza girdiler” diyebildim sadece. O günden beri birbirimizi ne kadar sevdiğimizi, akşamdan sabaha kadar bile ne çok özlediğimizi, beraber olmaktan ne kadar keyif aldığımızı konuşuyoruz… Evet ben babama kavuştum. Evet aramıza fena girmişler ve evet gerçekten çok ciddi bir hastalığı varmış. Keşke daha önce müdahale edip tedavisine başlayabilseydik.

Önemli olan ben babama kavuştum… Evet devam eden bir sürü dava var ve durum çok karışık, ama ben bu güzel hatıraları biriktirebildiğim, Babamın bana tekrar 'biricik yavrum' demesini duyabildiğim, onunla zaman geçirebildiğim icin çok ama çok şanslıyım. Hayat çok garip… Neler yaşandı, neler hissedildi ve şimdi nereye geldik… Emin olduğum tek birşey var… Hayat önümüze ne çıkarırsa çıkarsın ben hep Babamı sevmeye, korumaya devam edeceğim…"