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HSK, iş insanı İnan Kıraç hakkındaki yargılama süreciyle ilgili iddialara yönelik inceleme başlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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HSK, iş insanı İnan Kıraç hakkındaki yargılama süreciyle ilgili iddialara yönelik inceleme başlattı
HSK, İnan Kıraç, Yargı Reformu, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İş insanı İnan Kıraç'a vasi atanmış ve evliliği de iptal edilmişti. Ancak zengin yaşlılara vasi olarak atananlar isimlerin aynı olduğu, bu isimlerin görevlerini kötüye kullandıkları iddiası gündem oldu. HSK konuyla ilgili inceleme başlattı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), iş insanı İnan Kıraç hakkında, Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde açılan evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarına yönelik iddialarla ilgili inceleme başlattı.

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar, yargıda bir grubun vasi kararlarını kötüye kullandığını iddia etmiş, zengin şahıslara hep aynı avukatların vasi olarak atandığını ve bu kişilerin görevlerini kötüye kullanıp haksız kazanç ettiklerini söylemişti.

Ayrıca İnan Kıraç’a vasileri tarafından atanan avukata 128 milyon vekalet ücreti verildiği iddiası da gündem olmuştu.

BAKAN TUNÇ TALİMAT VERDİ

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un izniyle başlatılan incelemede, iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirildi.

Bu kapsamda, mahkeme hakiminin, "vesayet kararı ve vasi atamaları sürecindeki işlemleri", "iddialarda yer alan dosyaların belli vasilere verilmesi yönünde baskı yapıldığı" ve "yüksek meblağlı vekalet ücreti ödendiği" iddiaları kapsamlı şekilde incelenerek rapor hazırlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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