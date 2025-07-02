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Markette dehşete düşüren olay! Kadın kasiyer neye uğradığına şaşırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa, Mağdur, Market, Güvenlik Kamerası, Gözetim, Yasal, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir markette kasiyer olarak çalışan genç kadın ile müşteri arasında çıkan sözle tartıma yumruklu kavgaya dönüştü. Erkek müşteri tarafından saldırıya uğrayan kadının burnu kırıldı, dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda alındı.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Tahıl Meydanı'nda bulunan bir markette meydana geldi. Kasiyer Kübra A.(31) ile Vedat K. isimli müşteri arasında tartışma çıktı. 

Markette dehşete düşüren olay! Kadın kasiyer neye uğradığına şaşırdı - 1. Resim

PARA ÜSTÜNÜ FIRLATINCA ORTALIK KARIŞTI

Kasiyer müşteriye para üstünü fırlatınca tartışma daha da büyüdü. Vedat K. yere düşen paralarını almak almak için yere eğildi. O esnada kasiyer paralara tekme atarak müşterinin almasına engel oldu. 

Markette dehşete düşüren olay! Kadın kasiyer neye uğradığına şaşırdı - 2. Resim

Çılgına dönen adam kadının üstüne yürüdü. İkili arasındaki arbede marketin önüne kadar sürdü. Son hamle Vedat K.'dan geldi, kasiyere yumrukla saldırdı. Burnu kırılan kadın önce hastaneye sonra karakola gitti. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. 

Markette dehşete düşüren olay! Kadın kasiyer neye uğradığına şaşırdı - 3. Resim

OPERASYONLA YAKALANDI

Olayın aydınlatılması için Asayiş Büro Amirliği, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli Vedat K. Karacabey ilçesinde operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Markette dehşete düşüren olay! Kadın kasiyer neye uğradığına şaşırdı - 4. Resim

O ANLAR KAMERADA

Olayla ilgili adli tahkikat devam ederken, olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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