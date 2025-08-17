Meteoroloji'den yeni hafta için hava tahmini: Sıcak hava ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmin haritasını paylaştı. Rapora göre Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

18-25 Ağustos tarihlerine ilişkin hava tahmin haritasında salı gününden itibaren Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak yağışlar etkili olacak. Cumartesi ve pazar günleri ise İstanbul ve kuzey bölgelerde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

18 AĞUSTOS PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

19 AĞUSTOS SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

20 AĞUSTOS ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

21 AĞUSTOS PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

22 AĞUSTOS CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?