Meteoroloji'den yeni hafta için hava tahmini: Sıcak hava ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yeni hafta için hava tahmini: Sıcak hava ve sağanak yağış uyarısı

Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 18-25 Ağustos tarihlerine ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının güney bölgelerde 40 dereceleri bulması beklenirken diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek. Cumartesi ve pazar günleri ise İstanbul ve kuzey bölgelerde sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmin haritasını paylaştı.  Rapora göre Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

18-25 Ağustos tarihlerine ilişkin hava tahmin haritasında salı gününden itibaren Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak yağışlar etkili olacak. Cumartesi ve pazar günleri ise İstanbul ve kuzey bölgelerde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yeni hafta tahmini: Sıcak hava ve sağanak yağış uyarısı - 1. Resim

18 AĞUSTOS PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yeni hafta tahmini: Sıcak hava ve sağanak yağış uyarısı - 2. Resim

19 AĞUSTOS SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yeni hafta tahmini: Sıcak hava ve sağanak yağış uyarısı - 3. Resim

20 AĞUSTOS ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yeni hafta tahmini: Sıcak hava ve sağanak yağış uyarısı - 4. Resim

21 AĞUSTOS PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yeni hafta tahmini: Sıcak hava ve sağanak yağış uyarısı - 5. Resim

22 AĞUSTOS CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yeni hafta tahmini: Sıcak hava ve sağanak yağış uyarısı - 6. Resim

