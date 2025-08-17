Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Van'da operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçunun önlenmesi amacıyla 2 ayrı operasyon düzenledi.

2 KALAŞKİNOF TÜFEK VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör, tabanca ve 18 tabanca fişeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

