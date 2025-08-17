Van'da operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirildi
Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçunun önlenmesi amacıyla 2 ayrı operasyon düzenledi.
2 KALAŞKİNOF TÜFEK VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör, tabanca ve 18 tabanca fişeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
