Van'da korkunç kaza! Hurda yığınına dönen araçta can verdiler

Van'da korkunç kaza! Hurda yığınına dönen araçta can verdiler

- Güncelleme:
Van&#039;da korkunç kaza! Hurda yığınına dönen araçta can verdiler
3. Sayfa Haberleri

Van’da gece yarısı meydana gelen kazada park halindeki tıra arkadan çarpan otomobil pert oldu. Feci kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi Terzioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Acar yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan briket yüklü tırın altına girdi.

Van'da korkunç kaza! Hurda yığınına dönen araçta can verdiler - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Tuşba ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Van'da korkunç kaza! Hurda yığınına dönen araçta can verdiler - 2. Resim

SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARTILAMADILAR!

Ekipler ve vatandaşlar otomobilde sıkışan sürücü Gökhan Acar ile yanındaki Baran Aydan için seferber oldu. Yoğun bir çalışma sonucu Gökhan Acar sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Van'da korkunç kaza! Hurda yığınına dönen araçta can verdiler - 3. Resim

Ekipler bu sefer yolcu koltuğunda bulunan Baran Aydın'ı çıkarmak için harekete geçti. Şahıs sıkıştığı yerden çıkartılamayınca tırın dorsesi vinç yardımı ile kaldırılmak istendi. Yük ağır olunca dorse yerinden kaldırılamadı. Bunun üzerine vatandaşlar dorsedeki briketleri yere attı.

Van'da korkunç kaza! Hurda yığınına dönen araçta can verdiler - 4. Resim

Daha sonra vinç yardımı ile otomobil tırın altından çıkartıldı. Ekipler daha şahsı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Van'da korkunç kaza! Hurda yığınına dönen araçta can verdiler - 5. Resim

Yaralı Gökhan Acar, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hurda yığınına dönen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

