Çin'de katliam gibi kaza! Asma köprünün halatı koptu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin'de katliam gibi kaza! Asma köprünün halatı koptu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çin'in Sincan bölgesinde bir asma köprünün halatının kopması sonucu aşağı düşen 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay, Çin'in kuzeydoğusunda yaşandı. 

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 24 YARALI VAR

Sincan bölgesindeki bir asma köprünün halatının koptuğu bildirildi. Köprüdeki 29 kişi aşağı düşerken kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çin'de katliam gibi kaza! Asma köprünün halatı koptu: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, halat koptuktan sonra köprünün bir tarafa doğru eğildiği, bazı turistlerin köprünün asılı tarafına tutunarak güvenli bir şekilde kıyıya geçmeye çalıştıkları görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, turistik bölge geçici olarak kapatıldı.

