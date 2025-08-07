Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karaman'da kaza! Festivale giden turistler hastanelik oldu

Karaman'da kaza! Festivale giden turistler hastanelik oldu

- Güncelleme:
Karaman&#039;da kaza! Festivale giden turistler hastanelik oldu
Karaman'da otomobil ile Rus turistleri taşıyan VİP minibüs çarpıştı. Kazada 6'sı Rus, 8 kişi yaralandı. Turistlerin Kapadokya'daki festivale gittikleri öğrenildi.

Kaza, sabah saat 08.00. sıralarında Alacasuluk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Otogar kavşağında meydana geldi. Mehmet K. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Sergeı V.B. yönetimindeki kiralık VİP minibüs ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs trafik levhalarına çarparak devrildi.

Karaman'da kaza! Festivale giden turistler hastanelik oldu - 1. Resim

6'SI RUS, 8 KİŞİ YARALI

Kazada otomobilde bulunan E.K. (15) ve F.K. ile VİP minibüsün sürücüsüyle araçtaki Rus turistler N.B., A.K., R.M., E.M. ve İ.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralanan Rus turist E.M.'nin sağlık durumunun ağır, diğerlerinin ise iyi olduğu öğrenildi.

Karaman'da kaza! Festivale giden turistler hastanelik oldu - 2. Resim

"KIRMIZI IŞIK İHLALİ İDDİASI"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mehmet K., otomobiliyle yeşil ışıkta ilerlediği sırada, kırmızı ışık ihlali yapan minibüsün aniden önüne çıktığını ve kazanın bu şekilde meydana geldiğini iddia etti. Mehmet K., kazada eşi ve çocuğunun yaralandığını söyledi.
Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı.,

FESTİVALE GİDERKEN HASTANELİK OLDULAR

Öte yandan, Rus turistlerin Antalya'dan Kapadokya'daki festivale gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

