Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Anadolu Otoyolu'nda 10 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda 10 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trafik Kazası, Anadolu Otoyolu, Sakarya, Zincirleme Kaza, Yaralı, Ankara, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi Ankara yönünde, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda birkaç otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarma, sağlık ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda 10 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

10 ARAÇ KARIŞTI, 10 KİŞİ YARALANDI

Kazaya 10 aracın karıştığı ve 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu otoyolun Ankara istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Van Gölü'ndeki tehlike uydu görüntülerinde! Bilim insanlarından korkutan uyarı: Böyle devam ederse gölde canlı yaşamı sona erecekSerkan Keskin yeni dizisiyle dönüyor… Rolü belli oldu! Kadroda yok yok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
4 çocuk annesi, kayınbiraderi tarafından öldürüldü! Yıllarca hem annelik hem babalık yapmış - 3. SayfaKayınbiraderi, 4 çocuk annesini katlettiÇankırı'da feci iş kazası! 35 yaşındaki işçi canından oldu - 3. SayfaÇankırı'da feci iş kazası! 35 yaşındaki işçi canından olduÇanakkale'de yakalandılar! Aralarında çocuklar da var - 3. SayfaÇanakkale'de yakalandılar! Aralarında çocuklar da varKocaeli'de zincirleme kaza! Bir genç feci şekilde öldü - 3. SayfaKocaeli'de zincirleme kaza! Bir genç feci şekilde öldüKartal'da balıkçı barınağında çıkan yangın restoranlara sıçradı! - 3. SayfaKartal'da balıkçı barınağındaki yangın restoranlara sıçradı4 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Ailesinin gözü önünde oldu - 3. Sayfa4 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
Sonraki Haber Yükleniyor...