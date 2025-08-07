Anadolu Otoyolu'nda 10 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi Ankara yönünde, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda birkaç otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarma, sağlık ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
10 ARAÇ KARIŞTI, 10 KİŞİ YARALANDI
Kazaya 10 aracın karıştığı ve 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonucu otoyolun Ankara istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
