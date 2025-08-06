Sakarya'da silahlı kavga: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Sakarya’nın Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi’nde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan 2 şüphelinin yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Mahallede güvenlik önlemleri artırıldı.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Ekinli Mahallesi'nde yolda karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen 2 aileden 6 kişi arasında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kavgada yaralanan Mustafa K, Numan K, Murat K. ve Emre K, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa K. ile Numan K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralılardan Murat K'nin durumunun ağır olduğu, Emre K'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerinden araçla kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir