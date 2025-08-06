Sakarya'da silahlı kavga: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Ekinli Mahallesi'nde yolda karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen 2 aileden 6 kişi arasında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada yaralanan Mustafa K, Numan K, Murat K. ve Emre K, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa K. ile Numan K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralılardan Murat K'nin durumunun ağır olduğu, Emre K'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerinden araçla kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.