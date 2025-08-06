Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sakarya'da silahlı kavga: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sakarya'da silahlı kavga: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya&#039;da silahlı kavga: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sakarya, Erenler, Silahlı Kavga, Ölü, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya’nın Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi’nde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan 2 şüphelinin yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Mahallede güvenlik önlemleri artırıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Ekinli Mahallesi'nde yolda karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen 2 aileden 6 kişi arasında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada yaralanan Mustafa K, Numan K, Murat K. ve Emre K, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa K. ile Numan K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralılardan Murat K'nin durumunun ağır olduğu, Emre K'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerinden araçla kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Trump, ülkesinin başkentini tehdit etti! "Böyle devam ederse bu şehri federalleştireceğim"Halit Yukay kimdir, bulundu mu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ünlü iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu! Lüks yatı parçalanmış halde bulundu - 3. SayfaLüks yatı denizde parçalanmış halde bulundu!Karabük'te alevler yine yükseldi! Yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı - 3. SayfaKarabük yangınında 2 işçi yaralandıEsenyurt'ta filim gibi olay! Karakoldan kaçtı, yerden seken kurşunla vuruldu - 3. SayfaKarakoldan kaçtı, yerden seken kurşunla vurulduBodrum'da bıçaklı kavga: 1 kişi can verdi, yaralılar var - 3. SayfaBodrum'da bıçaklı kavga: 1 kişi can verdi, yaralılar varManken Aslı Baş'ın şüpheli ölümünde Yargıtay kararı bozdu! İş insanı ve oğulları yeniden yargılanacak - 3. SayfaMankenin şüpheli ölümünde Yargıtay kararı bozduİstanbul'da park yeri kavgası! Beylikdüzü'nde sürücüler birbirine girdi, polis gözaltına aldı - 3. Sayfaİstanbul'da park yeri kavgası! Gözaltı var
Sonraki Haber Yükleniyor...