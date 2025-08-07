Çankırı'da feci iş kazası! 35 yaşındaki işçi canından oldu
Çankırı'da bir dekim fabrikasında iş kazası meydana geldi. 35 yaşındaki işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Korgun ilçesindeki bir döküm fabrikasında çalışan işçi A.Ö (35), elektrik akımına kapıldı. İş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.Ö, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan A.Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
