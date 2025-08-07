Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Çankırı'da feci iş kazası! 35 yaşındaki işçi canından oldu

Çankırı'da feci iş kazası! 35 yaşındaki işçi canından oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çankırı&#039;da feci iş kazası! 35 yaşındaki işçi canından oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çankırı'da bir dekim fabrikasında iş kazası meydana geldi. 35 yaşındaki işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Korgun ilçesindeki bir döküm fabrikasında çalışan işçi A.Ö (35), elektrik akımına kapıldı. İş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.Ö, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan A.Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Parçalanmış teknesi bulunmuştu! Seda Bakan'dan olay olan 'Halit Yukay' paylaşımı: O kareyi paylaştı7 yaşında buldu, 15 yaşında köşeyi döndü! Genç milyarderin en büyük hayali ise gündem oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çanakkale'de yakalandılar! Aralarında çocuklar da var - 3. SayfaÇanakkale'de yakalandılar! Aralarında çocuklar da varKocaeli'de zincirleme kaza! Bir genç feci şekilde öldü - 3. SayfaKocaeli'de zincirleme kaza! Bir genç feci şekilde öldüKartal'da balıkçı barınağında çıkan yangın restoranlara sıçradı! - 3. SayfaKartal'da balıkçı barınağındaki yangın restoranlara sıçradı4 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Ailesinin gözü önünde oldu - 3. Sayfa4 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!Balıkesir'de cinayet! Karısını öldüren adam ormanda intihar etti - 3. SayfaKarısını öldüren adam ormana kaçıp intihar ettiEski belediye başkanın korkunç ölümü! Kızı ile bindiği asansör sonu oldu - 3. SayfaEski belediye başkanın korkunç ölümü!
Sonraki Haber Yükleniyor...