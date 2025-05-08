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Justin Timberlake İstanbul konseri biletleri ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? Konser tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Justin Timberlake İstanbul konseri biletleri ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? Konser tarihi belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake İstanbul konseri duyuruldu. 5 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a gelen ünlü sanatçı İTÜ Stadyumu'nda unutulmaz bir konsere imza atmaya hazırlanıyor. Konsere gitmek isteyen hayranları Justin Timberlake İstanbul konseri biletleri satışa çıktı mı merak ediyor. Bilet fiyatları ve biletlerin satış tarihi araştırılıyor.

Dünya çapında milyonlarca hayranı olan Justin Timberlake "The Forget Tomorrow World Tour" kapsamında İstanbul'a geliyor. 30 Temmuz'da gerçekleşecek Justin Timberlake İstanbul konseri biletleri ne kadar, ne zaman satışa çıkacak merak ediliyor. 

JUSTİN TİMBERLAKE İSTANBUL KONSERİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Justin Timberlake’in İstanbul konseri için biletler henüz satışa sunulmadı. Ancak, konserin biletleri Biletinial üzerinden 8 Mayıs 2025’te satışa çıkacak.

Justin Timberlake İstanbul konseri biletleri ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? Konser tarihi belli oldu - 1. Resim

Stagepass organizasyonu ve Biletinial işbirliğiyle düzenlenen bu büyük etkinlik için hayranlar şimdiden heyecanlı. Bilet satışlarının başlamasıyla birlikte, genel giriş, VIP ve özel oturma seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

Bilet satın almak isteyenlerin, Biletinial’in resmi web sitesi veya uygulamasını takip etmeleri öneriliyor. Elektronik biletlerin mobil cihazlardan gösterilebileceği belirtilirken her ziyaretçi için ayrı bilet gerektiği vurgulanıyor.

Justin Timberlake İstanbul konseri biletleri ne kadar, ne zaman satışa çıkacak? Konser tarihi belli oldu - 2. Resim

JUSTİN TİMBERLAKE İSTANBUL KONSERİ BİLETLERİ NE KADAR?

Bilet fiyatlarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sanatçının 2025 yılındaki dünya turnesindeki fiyat aralıkları fikir verebilir. 2025 Avrupa konserinde biletler 90 ila 400 euro arasında değişiyor. 

İstanbul içinde benzer bir fiyat aralığı bekleneceği düşünülüyor. 27 Temmuz'da Bakü'de düzenlenecek konser biletleri 4000-6000 TL arasında satışa çıkmıştı. 

JUSTİN TİMBERLAKE İSTANBUL KONSERİ NEREDE, NE ZAMAN?

Konser, 30 Temmuz 2025'te İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda düzenlenecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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