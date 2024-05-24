Kızılcık Şerbeti’nin makyözü, Müjde Uzman’ın sağlık sorunlarıyla dalga geçti! Yapımcı hemen fişini çekti

Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz ayrılık! Dizinin Sönmez’i Aliye Uzunatağan veda mı ediyor?

Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz ayrılık! Dizinin Sönmez’i Aliye Uzunatağan veda mı ediyor?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı ‘Tükendim’ açıklamasıyla gündeme gelen Müjde Uzman çektiği videoyla seyirciyi üzmüştü. Peş peşe birkaç rahatsızlık yaşadığını belirten Uzman’ı setteki makyöz Esra Okumuş Şahin ti’ye aldı. Gelen tepkiler üzerine Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut açıklama yaparak “Set makyözümüzün yaptığı paylaşım hoş olmamıştır. Gereği yapılacaktır” dedi.

Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman, kişisel Instagram’ından yaptığı paylaşımlarla zor günler geçirdiğinden bahsetmiş, yaşadığı insan zorbalığından şikayet etmişti. Oyuncunun tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddia edilmişti. ‘Müjde Uzman’a ne oldu?’ sorusu takipçilerini meraklandırırken, konuyla ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı. Kızılcık Şerbeti’nin makyözü Esra Okumuş Şahin, Uzman’ın hastalığıyla dalga geçen bir video çekti. Söz konusu görüntülere sosyal medyada tepki gecikmedi, devreye yapımcı Faruk Turgut girdi.

SET MAKYÖZÜ MÜJDE UZMAN’I Tİ’YE ALDI

Esra Okumuş Şahin, videosunda “Tükenmişlik sendromuna, hem de çok yakalandım. Beni sizler tükettiniz, bu ekip… Çok tükendim” ifadelerini kullanarak Müjde Uzman’ı ti’ye aldı.

TEPKİLER BÜYÜDÜ

Videonun altına peş peşe tepkiler geldi. Ünlüler dünyasından da yorumlar gecikmedi. Çirkin harekete Nilgün Belgün “Çok ayıp olmuş” yazarken, Didem Uzel Sarı ise “Üstelik set arkadaşı destek olacakken, üstelik bir kadın olarak…” yorumunu yaptı.

MÜJDE UZMAN’DAN SEVİYELİ CEVAP

Konuyla ilgili Müjde Uzman, makyöz Esra’ya verdiği seviyeli cevapla dikkat çekti. Uzman bu görüntülere karşılık “Esra'cığımın dalga geçmek gibi bir durumu yok, kelimeler, hisler, yalnızca bana ait değiller. Günlerdir böyle hissettiğini benimle paylaşan yüzlerce kişinin mesajını okuyorum. Esra da hissedebilir. Paylaşabilir. Lütfen sakin olalım, sorun yok, iyilik güzellik, empati vs. derken birbirimizi kırmayalım boşuna” dedi.

YAPIMCI FARUK TURGUT’TAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada tepkiler büyüyünce yapımcı Faruk Turgut’tan açıklama gecikmedi. Videoyu hoş karşılamayan Turgut, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Oyuncumuz Müjde Uzman'ın paylaşımı sonrası set makyözümüzün yaptığı paylaşım hoş olmamıştır. Gereği yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Daha sonra ise makyözün iş akdinin feshedildiği öğrenildi.