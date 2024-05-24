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Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz ayrılık! Dizinin Sönmez’i Aliye Uzunatağan veda mı ediyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz ayrılık! Dizinin Sönmez’i Aliye Uzunatağan veda mı ediyor?
Kızılcık Şerbeti, Sezon Finali, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV’de yayımlanan Kızılcık Şerbeti, sezon finali öncesi sürpriz bir veda haberiyle gündeme geldi. Dizinin Sönmez’i usta oyuncu Aliye Uzunatağan’ın senaryo gereği bir gemi seyahatine çıkacağı ve dönüşünün meçhul olduğu konuşulanlar arasında.

Reytinglerde üst sıralarda yer alan Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finalinde ayrılıkların yaşanacağı konuşuluyor. Dizinin Sönmez’i Aliye Uzunatağan’ın da diziye vedası gündemde. 

Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz ayrılık! Dizinin Sönmez’i Aliye Uzunatağan veda mı ediyor? - 1. Resim

ANA KADRODA AYRILIKLAR YAŞANACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisinin 7 Haziran’daki sezon finaline 3 bölüm kaldı. Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç’ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından yazılan senaryosu peş peşe bomba etkisi yapacak sahneleriyle izleyiciyi hayrete düşürecek. Kulislerde dizinin ana kadrosundan ayrılıkların yaşanacağı konuşuluyor.

Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz ayrılık! Dizinin Sönmez’i Aliye Uzunatağan veda mı ediyor? - 2. Resim

ALİYE UZUNATAĞAN DİZİYE VEDA EDECEK Mİ?

Arslan ailesinin büyükannesi Sönmez’le ilgili de çarpıcı bir gelişme yaşanacak. Dizinin sezon finalinde usta oyuncu Aliye Uzunatağan’ın hayat verdiği Sönmez’in başına talihsiz bir olay gelecek.

Sönmez daha sonra bir gemi seyahatine çıkacak. Yeni sezonda gemi seyahatinden dönüp dönmeyeceği ve diziden ayrılacak oyuncular merak konusu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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