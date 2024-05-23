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Kimse bilmiyordu: Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kimse bilmiyordu: Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı
Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızılcık Şerbeti’nde rol alan ve son dönemde uyuşturucu alırken polise yakalandığı iddialarıyla gündeme gelen Feyza Civelek, sosyal medyadaki paylaşımıyla gündeme geldi. Civelek, kardeşinin doğum gününü Instagram’dan kutladı. Annesi senarist olan Civelek’in kardeşinin de oyuncu olduğu ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Melis Civelek’in dizide ‘Nilay’ karakterini üstelenen kızı Feyza Civelek, uyuşturucu alırken polise yakalanmasıyla gündeme gelmişti. İddialar sonrası rolüne devam eden ünlü ismin kardeşi de oyuncu çıktı.

Kimse bilmiyordu: Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı - 1. Resim

YAPIM EKİBİ SAHİP ÇIKTI

Feyza Civelek, hakkında çıkan haberlerden sonra eleştirilere maruz kalmıştı. Sipariş ettiği uyuşturucunun eline geçmemesi dolayısıyla Civelek hakkında ‘takipsizlik kararı’ verilmişti. Diziye devam edip etmeyeceği merak edilen oyuncuya yapım ekibi sahip çıktı. 

Ekip, bu olay sonrası Civelek’ten vazgeçmeyeceklerini, onun bu günleri atlatması için yardımcı olacaklarını açıkladı. Çekimlere devam eden Civelek’in de gerekli tedavileri alacağı öğrenildi.

SANDIK KOKUSU’NDA ÖMER ROLÜNDE

Oyuncu Feyza Civelek, son olarak Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyadan doğum günü kutlaması yapan Civelek’in erkek kardeşinin de oyuncu olduğu ve annesinin yazdığı Sandık Kokusu adlı dizide rol aldığı öğrenildi. 

Kimse bilmiyordu: Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı - 2. Resim

Sandık Kokusu’nda apartman görevlisi Ömer’e hayat veren Ömer Nadir Civelek rolüyle beğeni topluyor. 

Kimse bilmiyordu: Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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