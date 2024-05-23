Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray iyileştiğini açıkladı

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Türk sinemasının ‘Sultan’ lakaplı başarılı oyuncusu Türkan Şoray, bir aydır zatürre teşhisiyle tedavi görüyordu. Uzun süredir evinde dinlenen Şoray, sosyal medyadan açıklama yaptı. Hayranlarını endişelendiren Şoray, paylaştığı fotoğrafla yüreklere su serpti.

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Türkan Şoray’a zatürre teşhisi konulmuştu. Bir aydır tedavi gören ünlü oyuncudan güzel haber geldi.

SEYAHAT İZNİ ÇIKMADI

30 Nisan’da zatürre teşhisi konulan Türkan Şoray, hastalığından dolayı 6-10 Mayıs tarihleri arasında Kıbrıs’ta yapılan Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma programına katılamamıştı. Doktorlarından seyahat izni çıkmayan Şoray, için istirahat kararı alınmıştı.

“DOKTORUM İYİLEŞTİĞİMİ SÖYLEDİ”

Rahatsızlığı dolayısıyla zor günler geçiren Türkan Şoray’dan sevindiren açıklama geldi. Şoray, gittiği doktor kontrolünden sonra iyileştiğini açıkladı. Bir fotoğrafını paylaşan Yeşilçam’ın duayen ismi altına “Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum. Bugün doktorla randevum vardı, iyileştiğimi söyledi. Doktorlarımız başımızın tacı” notunu düştü.

‘GEÇMİŞ OLSUN’ MESAJLARI YAĞDI

Türkan Şoray’ın paylaşımına kısa sürede onlarca yorum geldi. Emel Sayın, Suzan Kardeş, Nilgün Belgün, Ajda Pekkan, Pınar Altuğ Atacan gibi pek çok ünlü isim Şoray’a ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.