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Can Yaman kendisiyle tanışmak için 1 milyon Euro teklif eden Dubaili aileyi reddetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Can Yaman kendisiyle tanışmak için 1 milyon Euro teklif eden Dubaili aileyi reddetti
Can Yaman, Oyunculuk, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kariyerine İtalya’da devam eden Can Yaman’a Dubaili bir aile, hayranı oldukları oyuncuyla tanışıp yemek yemek için 1 milyon Euro teklif etti. Ancak Yaman, teklifi reddetti.

Türkiye’de rol aldığı Erkenci Kuş, Bay Yanlış gibi yapımlarla adından söz ettiren ve bir süredir İtalya’da yaşayan Can Yaman bu defa bambaşka bir haberle gündeme geldi. İtalya’da rol aldığı dizilerle sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yaman’ın kendisine gelen inanılmaz teklifi reddettiği öğrenildi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve zaman zaman yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Can Yaman, ara sıra eleştirilerin de hedefi oluyor. Bu eleştirileri de cevapsız bırakmıyor. 

Ünlü oyuncu daha önce İtalya’da kendisini çekmeye çalışan bir hayranının telefonunu alıp fırlatmıştı. Olaydan sonra açıklama yapan Yaman, “Bana akıl fikir verecek, beni eleştirecek konumda bile değilsiniz çünkü daha önce denenmemiş, denenmeye cesaret edilememiş şeyleri deniyorum. Pizza yiyip turist gibi takılmaya gelmedim buraya, işime bakıyorum zaten” sözleriyle sert çıkmıştı.

Can Yaman kendisiyle tanışmak için 1 milyon Euro teklif eden Dubaili aileyi reddetti - 1. Resim

1 MİLYON EURO’LUK TEKLİF

Başarılı oyuncu Can Yaman, son olarak Dubaili aileden aldığı teklifle gündeme geldi. 
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Dubaili aile Can Yaman’la tanışıp yemek yemek için 1 milyon Euro (yaklaşık 34 milyon TL) teklif etti. Ancak Can Yaman teklifi reddetti ve nedeni de açıklanmadı.

REKLAM ÇALIŞMASI MI?

Yaman’ın teklifi geri çevirmesi birçok yorumu da beraberinde getirdi. Sosyal medyada kullanıcılar Yaman’ın oyunculuğunun abartıldığını düşünerek “Bu adamda anlayamadığımız ne var?” gibi mesajlar paylaştı. Bazıları ise “Buna inanan var mı?” dedi. Bir kızım kullanıcı ise bunun reklam çalışması olduğunu düşündü.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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