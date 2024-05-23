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Haberler > Ekonomi > Sürücülere büyük kolaylık! Kaza tespit tutanağı artık e-Devlet'te

Sürücülere büyük kolaylık! Kaza tespit tutanağı artık e-Devlet'te

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sürücülere büyük kolaylık! Kaza tespit tutanağı artık e-Devlet&#039;te

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan e-Devlet uygulamasında bir hizmet daha kullanıma sunuldu. Trafik kazaları sonrası doldurulan "kaza tespit tutanağı" artık e-Devlet üzerinden doldurulabilecek. Vatandaşlar kaza durumunda cep telefonundan uygulamaya girerek bu işlemi gerçekleştirebilecek. Ancak zincirleme kazalarda kaza tutanağı yine kağıt ile doldurulacak.

Özellikle kamu hizmetlerine çok daha kolay erişim sağlanmasını sağlayan e-Devlet uygulamasının kullanım alanı her geçen gün daha da genişliyor. Son olarak araç sahibi ve sürücüleri yakından ilgilendiren bir adım atıldı. Trafik kazalarının ardından tutulan "kaza tespit tutanağı" artık e-Devlet üzerinden doldurulabilecek. 

ZİNCİRLEME KAZALAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Vatandaşlar kazanın ardından e-Devlet uygulamasına girerek bu işlemi gerçekleştirebilecek. Yakın zamanda hizmete giren uygulama sadece iki aracın karıştığı kazalar için yapılabiliyor, zincirleme kazalarda kaza tutanağı yine kağıt ile doldurulacak.

E-DEVLET'TE KAZA TUTANAĞI NASIL DOLDURULUR?

Peki e-Devlet üzerinden kaza tutanağı nasıl doldurulacak. İşte detaylar: 

- e Devlet uygulaması üzerinden arama bölümüne "Kaza tutanağı" yazınız.

- Açılan bölümde "Yeni tutanak oluştur" ya da "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçiniz.
- Bulunan konumu giriniz.

- Araç bilgilerini yazınız.

- Kaza senaryosu girilir.

- Yaşanan kazaya dair fotoğrafları yükleyin.

- Trafik sigortası bilgilerini giriniz.

- Tutanağı tamamlayarak Sigorta Bilgi Merkezi'ne gönderin

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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