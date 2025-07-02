Türk savunma sanayisi rekora koşuyor! "Dünya çapında görünür"

Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayii ihracatı, 2025 yılının ilk altı ayında 3,6 milyar dolara ulaştı. Geçen yıla göre yüzde 25'lik bir artış sağlandı. Savunma sanayindeki ihracat, yıllık bazda rekor seviyelere ulaşmış durumda.

Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayii ihracatı, 2025 yılının ilk altı ayında 3,6 milyar dolara ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış gösterdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı Haluk Görgün, ihracattaki dikkat çekici artışa ilişkin verileri sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Görgün, Haziran 2025 ihracatının 623 milyon dolar olduğunu belirterek, bu rakamın 2024 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 10,4 artışa işaret ettiğini kaydetti.

Aylık bazdaki bu performans, sektörün genel ihracat trendine olumlu katkı sundu.

YILLIK İHRACATTA REKOR SEVİYELER

Görgün, son 12 aya ait toplam ihracat rakamının 7,45 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve bunun, önceki yıla göre yüzde 23,1'lik bir artış anlamına geldiğini açıkladı.

“Son 12 ayda ihracatımız toplamda 7,45 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu artış yalnızca bir istatistik değil; vizyonla kurgulanan kalkınma mimarisinin sahadaki tezahürüdür” ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın ihracat stratejisi kapsamında, ihracatçı firma sayısı artırılırken, ürün yelpazesi de daha fazla yüksek teknoloji içeren ürünlere yönlendirildi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİ DÜNYA ÇAPINDA GÖRÜNÜR KILIYORUZ'

Haluk Görgün, Türk savunma sanayiinin küresel ölçekteki varlığına da dikkat çekerek, “Yalnızca bölgesel değil, küresel düzeyde derinleşen uluslararası iş birlikleriyle Türk savunma sanayiini tüm dünyada görünür kılıyoruz” dedi.

Görgün, büyük ölçekli firmalardan KOBİ’lere uzanan bir ekosistemin, sürdürülebilir ihracat, küresel rekabet ve yerli üretim üçgeninde yeniden şekillendirildiğini de vurguladı.

SEKTÖR KATKI SAĞLAYANLARA TEŞEKKÜR VE GELECEK HEDEFLERİ

Görgün, açıklamasında sektörün başarısında emeği geçen tüm paydaşlara da teşekkür etti.

“Bu yükselişi vizyonlarıyla mümkün kılan tüm yöneticilerimize ve çalışanlarımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Gücünü milletten, yönünü gelecekten alan bir savunma sanayi vizyonuyla ilerlemeye devam edeceğiz,” ifadelerine yer verdi.