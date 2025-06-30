Türk savunma sanayisi Uzak Doğu'ya açıldı! 2 ülkeyle ihracat anlaşması yapıldı

Türk savunma sanayisi, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. ASELSAN, Uzak Doğu pazarında Güney Kore ve Filipinler ile iki önemli ihracat anlaşması imzaladı.

ASELSAN, Uzak Doğu pazarında Güney Kore ve Filipinler ile iki önemli ihracat anlaşması imzaladı. Güney Kore, yeni nesil zırhlı araçlarında ASELSAN’ın geliştirdiği SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi’ni kullanacak.

UZAK DOĞU'DAN 2 ÜLKEYLE ÖNEMLİ İHRACAT ANLAŞMASI

Filipinler Sahil Güvenlik Komutanlığı ise gemilerine iki adet 30 mm kalibreli uzaktan komutalı MUHAFIZ (SMASH) top sistemi entegre ettirecek.

Güney Koreli Hanwha Aerospace ile yapılan iş birliği kapsamında, SEDA 100 sistemi yeni nesil zırhlı araçlara entegre edilecek. Bu sistem, bölgeden yapılacak ateşleri hassas şekilde tespit ederek araçların savunma kabiliyetini artıracak.

SEDA 100'LER ÖNE ÇIKTI

ASELSAN’ın sahada başarıyla kullanılan SEDA 100-L Keskin Nişancı Tespit Sistemi, gece-gündüz, her türlü hava koşulunda süpersonik silah saldırılarının yerini belirleyebiliyor. Sistem, sabit tesisler veya araçlar üzerinde çalışabiliyor; ayrıca insansız hava araçlarının tespitinde de kullanılabiliyor.

Filipinler Sahil Güvenlik Komutanlığı ise Magbanua sınıfı karakol gemilerinin silah sistemlerini güçlendirmek amacıyla ASELSAN ile 6 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Bu kapsamda gemilere iki adet 30 mm MUHAFIZ (SMASH) top sistemi kurulacak. MUHAFIZ, termal ve TV kameraları, lazer mesafe ölçer, otomatik hedef takibi ve balistik hesaplama gibi gelişmiş özelliklerle donatılmış, stabilize bir silah sistemi olarak öne çıkıyor.

Filipinler, MUHAFIZ sistemini daha önce de donanmasında kullanmıştı. ASELSAN, bu sistemi bölgedeki önemli pazarlardan Endonezya, Malezya ve Güney Kore’ye de ihraç etmiş durumda. Filipinler ile yapılan son anlaşmayla birlikte MUHAFIZ sistemini kullanan ülke sayısı dört, toplam kullanıcı sayısı ise beşe yükseldi.