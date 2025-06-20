ASELSAN'dan 70 milyon euroluk anlaşma

Kaynak: Anadolu Ajansı 20 Haziran 2025 15:33 - Güncelleme: 20 Haziran 2025 15:34 - Güncelleme:

ASELSAN, TÜRASAŞ, Hızlı Tren, Sözleşme, Haber

ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) arasında hızlı trenlerde kullanılacak alt sistemlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 70 milyon 626 bin euro olan sözleşme imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu. Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) arasında hızlı trenlerde kullanılacak alt sistemlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 70 milyon 626 bin euro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar, 2025-2028 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mesut Şahin