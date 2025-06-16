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FETÖ'nün kritik ismi yakalandı! ROKETSAN'a sızıp ASELSAN'a örgüt üyesi yönlendirmiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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FETÖ&#039;nün kritik ismi yakalandı! ROKETSAN&#039;a sızıp ASELSAN&#039;a örgüt üyesi yönlendirmiş
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ROKETSAN'da kritik görevlerde bulunan örgüt üyesi İshak Uysal, İstanbul'da yakalandı. 7 yıldır aranan Uysal'ın ROKETSAN'a sızdığı, emrindeki örgüt üyelerini ise ASELSAN'a yönlendirdiği öğrenildi.

FETÖ-PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda, örgütün kritik isimlerinden biri daha deşifre edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerince örgütün firari üyelerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

FETÖ ADINA KRİTİK FAALİYETLERDE BULUNMUŞ

Bora, Tayfun, Atmaca, Cirit, UMTAS ve OMTAS gibi geniş yelpazedeki güdümlü ve güdümsüz roketleri ve güdümlü füzeleriyle tanınan Türk savunma sanayisinin güzide kurumlarından ROKETSAN'a FETÖ adına sızarak burada kritik faaliyetlerde bulunan İshak Uysal adlı şüphelinin, İstanbul'da olduğu bilgisine ulaşıldı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği ile Ankara 29. Ağır Ceza mahkemesince "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 2 farklı dosya kapsamında 7 yıldır firari olarak aranan hücre sorumlusunun izine Arnavutköy'de rastlandı.

Güvenlik ve istihbarat birimleri, örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock isimli programı kullandığı tespit edilen ve birden fazla kod isim kullanarak 7 yıl boyunca kaçan Uysal'ı, başkası adına kayıtlı bir evde sahte kimlikle yakaladı.

ROKETSAN'DA SORUMLU MÜDÜR YARDIMCILIĞI YAPMIŞ

Sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürülen Uysal'ın, "Sohbet sorumlusu", "Bölge sorumlusu",, "Kurum sorumlusu" gibi gizli faaliyetler ile örgütün ROKETSAN'dan sorumlu Müdür Yardımcılığı, üniversite mezunlarına iş ayarlayan "mezun mesulü" gibi görevlerde bulunduğu öğrenildi. ROKETSAN'da çalışan örgüt üyelerini ASELSAN'da çalışan bir başka FETÖ üyesi A.K.Ş.'a yönlendiren Uysal'ın, kritik öneme sahip örgüt üyelerinin telefonlarına gizli haberleşme sistemi ByLock programı yüklediği ve "himmet" adı altında bu kişilerden zorunlu para topladığı öğrenildi.

14 FETÖ'CÜNÜN İTİRAFINDA ADI GEÇTİ

Terör soruşturması kapsamında yakalanan 14 FETÖ şüphelisinin itiraflarında da adı geçen İshak Uysal, polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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