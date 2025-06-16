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Yurt dışına kaçacaklardı! FETÖ şüphelileri yakayı ele verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yurt dışına kaçacaklardı! FETÖ şüphelileri yakayı ele verdi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne'de yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan meslekten ihraç Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı C.M.Ç, emniyet amiri A.Ö, hava astsubayı F.D ile FETÖ iltisaklı kurumda çalışan S.Ü. ve H.İ. adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurt dışına kaçırılmak üzere kente düzensiz göçmen ve FETÖ şüphelilerinin getirileceğini tespit etmiş, şüpheli 2 aracı takibe alan ekipler, 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni otoyol gişeleri mevkiinde bırakan aracı durdurmuştu.

Ekipler, sürücü ile 4 düzensiz göçmeni yakalamış, diğer araçtaki 5 FETÖ şüphelisi ile sürücüyü de gözaltına almıştı. Sürücüler tutuklanmıştı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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