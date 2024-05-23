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Adana Demirspor'dan ağlayarak ayrılan Balotelli'nin yeni takımı belli oldu

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Adana Demirspor&#039;dan ağlayarak ayrılan Balotelli&#039;nin yeni takımı belli oldu
Mario Balotelli, Adana Demirspor, Arjantin, Haber

Spor Haberleri

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da ikinci dönemini yaşayan Mario Balotelli, takımdan ayrıldığını sosyal medyadan paylaşarak duyurdu. İtalyan yıldızın duygusal anlar yaşadığı belirtildi.

Süper Lig'in dünyaca ünlü golcüsü Mario Balotelli, Adana Demirspor'a veda etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan tecrübeli futbolcu, uçaktan yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Akdeniz ekibine olan sevgisini dile getiren Balotelli, 'gözyaşı' emojisi kullanarak ayrılık mesajı verdi.

Adana Demirspor'dan ağlayarak ayrılan Balotelli'nin yeni takımı belli oldu - 1. Resim

YENİ ADRESİ ARJANTİN OLUYOR

Bu sezon 16 maçta 7 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan İtalyan milli oyuncunun yeni sezonda Arjantin'de oynaması bekleniyor.

Boca Juniors ile görüştüğü iddia edilen 33 yaşındaki yıldızın gelecek hafta imza atacağı konuşuluyor.

Kariyerinde Liverpool, Manchester City, Inter ve Milan gibi takımların da formasını terleten Balotelli, özel hayatındaki olaylarla sık sık gündeme gelmişti.

Düzenleyen:  - Spor
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