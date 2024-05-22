Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a Mourinho çıkışı! 'Tetikçilik yapıyorlar, yalan konuşuyorlar'

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile görüştüklerini açıklayan Beşiktaş'a tepki gösterdi. Beşiktaş'ı, birilerinin tetikçiliğini yapmakla suçlayan Yıldırım, "Mourinho ile yüz yüze görüşme yaptık ve 2 saat konuştuk. Beşiktaş 7 milyona anlaştık diyormuş, üstüne 5'te ben vereyim, 12'ye anlaşsınlar getirsinler. Yalan konuşuyorlar. ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Ülker Stadı'nın karşısında açılan seçim irtibat ofisinde açıklamalar yaptı.

Yıldırım, Beşiktaş'ın Portekizli teknik adamla anlaştık yönündeki açıklamasının doğru olmadığını belirtti.

YALAN KONUŞUYORLAR

Beşiktaş'ı, birilerinin tetikçiliğini yapmakla suçlayan Yıldırım, "Mourinho ile yüz yüze görüşme yaptık ve 2 saat konuştuk. Beşiktaş 7 milyona anlaştık diyormuş, üstüne 5'te ben vereyim, 12'ye anlaşsınlar getirsinler. Yalan konuşuyorlar. Bazı insanların tetikçiliğini yapmaya kalkışıyorlar. Beşiktaş'a yakışmıyor. Ben Aziz Yıldırım olarak Süleyman Seba ile başkanlık yaptım, bu değeri iyi düşünsünler, iyi taşısınlar." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN BÖYLE BİR GÜCÜ YOK

Mourinho ile görüştüklerini ve Beşiktaş ile böyle bir konuşmalarının olmadığını dile getirdiğini vurgulayan Yıldırım, "Hasan Arat'a da söyleyeyim, bu tip konuşmalardan vazgeçsinler. 7 milyona gelecekse biz çekilelim. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok, ayıp. Birbirimize saygılı olacağız. Mourinho'ya söyleriz anlaşıyormuşsun deriz biz çekiliriz. İstanbul'a reklam çekimi için geldiğinde Beşiktaş'tan 2 kişi geldi bana dedi. Onlarla Spor üzerine sohbet ettik dedi. Böyle bir konuşmamız olmadı dedi." değerlendirmesinde bulundu.