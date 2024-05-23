Türkiye Kupası'nda final zamanı! Beşiktaş ile Trabzonspor sezonun en kritik maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyen Trabzonspor ile Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde karşılaşıyor. Taraftarlarına kupa hediye etmek isteyen iki takımın oyuncuları, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında kozlarını paylaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı dev mücadele, saat 20.45'te ATV'den yayınlanacak.

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi.

Bordo-mavili ekip ise 4. turdan girdiği organizasyonda Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.

Yaklaşık 80 bin taraftarın seyretmesi beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 500, doğu ve batı tribünleri için bin lira olarak belirlendi.

Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde maçı takip edecek.

TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONU AVRUPA LİGİ'NE GİDECEK

Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takım 1 milyon 500 bin dolar, ikinci ise 900 bin dolar kazanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi bileti alacak. Söz konusu takım UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak ve bu aşamayı geçmesi halinde adını gruplara yazdıracak.

BEŞİKTAŞ 10, TRABZONSPOR 9 DEFA ŞAMPİYON OLDU

Türkiye Kupası finalistlerinden Beşiktaş, daha önce bu kupayı 10, Trabzonspor ise 9 defa kazadı.

Siyah-beyazlı takım, 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997 ve 2012-2013 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Muci, Semih, Muleka

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Onuachu