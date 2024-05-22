Final Four öncesi Berlin karıştı! Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarına küfür etti!

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mayıs 2024 23:57 - Güncelleme: 23 Mayıs 2024 00:12 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

THY EuroLeague'de Final Four müsabakaları için Berlin'e gelen Panathinaikos takım koçu Ergin Ataman ile otel önünde Fenerbahçe'yi bekleyen taraftarlar arasında tartışma yaşandı. "Güvenlik nerede" diye bağıran Ataman, taraftarlara küfür etti.