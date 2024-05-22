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Final Four öncesi Berlin karıştı! Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarına küfür etti!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Final Four öncesi Berlin karıştı! Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarına küfür etti!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

THY EuroLeague'de Final Four müsabakaları için Berlin'e gelen Panathinaikos takım koçu Ergin Ataman ile otel önünde Fenerbahçe'yi bekleyen taraftarlar arasında tartışma yaşandı. "Güvenlik nerede" diye bağıran Ataman, taraftarlara küfür etti.

THY EuroLeague'de Final Four heyecanı Berlin'de yaşanacak. Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos takımları otele giriş yaptı.

KARŞILIKLI KÜFÜRLER EDİLDİ

Panathinaikos koçu Ergin Ataman'ın otele giriş yaptığı sırada, takımlarını karşılamaya gelen Fenerbahçe taraftarları oradaydı. Fenerbahçe taraftarının, Ergin Ataman aleyhine tezahüratları sonrası Panathinaikos Başantrenörü de taraftarlara küfürlü karşılık verdi. 

GÜVENLİK NEREDE

Çok sinirlenen Ergin Ataman'ın "Güvenlik görevlileri nerede?" diye bağırdığı görüldü.

Bunun üzerine taraflar üzerine kısa süreli bir gerilim yaşansa da olaylar büyümeden Ergin Ataman ve Panathinaikos takımı otele girdi. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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