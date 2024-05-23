Sandık Kokusu'nun başrol oyuncusu Metin Akdülger diziden ayrıldı! Nedeni Uğur Yücel’le kavgası mı?

Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! Demet Evgar'ın başrolünde olduğu Bahar dizisinde dikkat çeken hareket

Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! Demet Evgar'ın başrolünde olduğu Bahar dizisinde dikkat çeken hareket

Show TV’nin reytinglerde üst sıralarda yer alan dizisi Sandık Kokusu’nda sürpriz bir veda yaşandı. Sevilen yapımda Atilla karakterini üstlenen Metin Akdülger, sezon finali öncesi diziye veda etti. Akdülger’in rol arkadaşı Uğur Yücel ile arasının bozulduğu bu nedenle ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Sandık Kokusu dün akşam 23. bölümüyle ekranlara geldi. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Uğur Yücel gibi başarılı oyuncuları kadrosunda bulunduran dizide sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizide Atilla karakterini üstlenen Metin Akdülger, 12 Haziran’da yayımlanacak sezon finali öncesi diziye veda etti.

UĞUR YÜCEL İLE KRİZ YAŞANDI İDDİASI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; ayrılığın nedeni Uğur Yücel ve Metin Akdülger arasında yaşanan gerginlik. Karakteriyle ilgili “Atilla bunu yapmaz” diyerek zaman zaman repliğini değiştiren oyuncuya babası Hasan’ı oynayan Uğur Yücel’in “Hasan da bunu yapmaz” diyerek çıkıştığı ve ortamın gerildiği de kulislerde gündeme gelen söylentiler arasında.

VEDA MESAJI PAYLAŞTI

Öte yandan başarılı oyuncu Metin Akdülger, dün akşam yayımlanan bölümün ardından diziye veda ettiğini yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Mesajında ise duygusal ifadelere yer verdi:

“Hanımlar Beyler, hayat büyülü anlarla ve bilinmezliklerle dolu bir macera. Atilla da benim hayatımın en büyülü parçalarından biri. Onun bana yaşattığı anlar, tanıştırdığı ruhlar, yoldaşlar artık benim kalbimdeler, güvendeler. Hikayeler anlatıldıkça hayat bulur, hikaye anlatıcıları da hikayelerinde bulurlar kendi hayatlarını. Bana hayat veren Atilla'ya ve ona hayat veren tüm ekipteki dostlarıma kalpten minnet ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum ve özleyeceğim. Hikayemizi seven tüm izleyicilerimize, verdikleri büyük sevgi ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ederim.”

“İYİ Kİ SEN BE METİN”

Rol arkadaşı Özge Özpirincci bu paylaşımı yorumsuz bırakmadı. Akdülger’e “Karavanda bir köşem boş kaldı… İyi ki sen be Metin” diye karşılık verdi.