Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! Demet Evgar'ın başrolünde olduğu Bahar dizisinde dikkat çeken hareket

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mayıs 2024 10:11 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 10:31 - Güncelleme:

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Her yeni bölümde konusuyla ve başrolündeki Demet Evgar'ın oyunculuğuyla adından söz ettiren Bahar dizisi, bu kez de son bölümünde işlediği kadına şiddet konusuyla dikkatleri üzerine çekti. Dizide kullanılan bir işaret, tüm sosyal medyadan tam not aldı.