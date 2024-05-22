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Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! Demet Evgar'ın başrolünde olduğu Bahar dizisinde dikkat çeken hareket

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! Demet Evgar&#039;ın başrolünde olduğu Bahar dizisinde dikkat çeken hareket
Demet Evgar, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Her yeni bölümde konusuyla ve başrolündeki Demet Evgar'ın oyunculuğuyla adından söz ettiren Bahar dizisi, bu kez de son bölümünde işlediği kadına şiddet konusuyla dikkatleri üzerine çekti. Dizide kullanılan bir işaret, tüm sosyal medyadan tam not aldı.

Başrolünde Demet Evgar'ın olduğu "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi her yeni bölümüyle çok konuşuluyor. Reyting rekorları kıran dizinin son bölümündeki bir sahne yine sosyal medyanın gündemine düştü.

Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! Demet Evgar'ın başrolünde olduğu Bahar dizisinde dikkat çeken hareket - 1. Resim

Kadına şiddet konusunun ele alındığı son bölümde, Leyla karakterini canlandıran Sahra Şaş, kadına şiddeti önlemeye yönelik "tehlikedeyim, yardıma ihtiyacım var" işaretini yaptı.

Sosyal medyada herkes bunu konuşuyor! Demet Evgar'ın başrolünde olduğu Bahar dizisinde dikkat çeken hareket - 2. Resim

Ağabeyinin kendisini öldürmek istediğini duyurmak için sessizce yardım isteyen Leyla'yı kurtarmak için Bahar hayatını tehlikeye attı. Dizideki bu sahne sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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