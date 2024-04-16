Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar hakkında

Bahar dizisinde canlandırdığı Bahar karakteri ile kendinden sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Demet Evgar son dönemlerde sıkça merak edilen isimlerden oldu. Demet Evgar kimdir? Demet Evgar kaç yaşında? Demet Evgar'ın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

Demet Evgar uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına geri döndüğü Bahar dizisiyle yeniden izleyicilerle buluşuyor. Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olan Evgar'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. İşte Demet Evgar'ın biyografisi ve kariyerine dair merak edilenler...

DEMET EVGAR KAÇ YAŞINDA?

Demet Evgar, 18 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Arnavut kökenli olan Evgar, oyunculuk kariyerine 17 yaşında amatör bir tiyatro topluluğunda başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Evgar, bu süreçte Tiyatro Kılçık adında bir tiyatro topluluğu kurarak hem oyunculuk hem de oyun yazarlığı alanında çalışmalar yaptı.

Kariyerinde önemli bir yer tutan tiyatro oyunları arasında Kenter Tiyatrosu'nda "Aşk Çemberi" ve Tiyatro Kılçık'ta "Takanlar ve Takılanlar" ile "Ayşegül Hindistan'da" adlı oyunlar bulunmaktadır. Ayrıca, Kent Oyuncuları tiyatrosunda sahnelenen "Cimri" oyununda "Elise" karakterini canlandırarak 2010 yılında Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü.

DEMET EVGAR KİMDİR? DEMET EVGAR'IN KARİYERİ VE HAYATI

Oyunculuğunun yanı sıra birçok dizi ve sinema filminde de rol alan Demet Evgar, "Aslı ile Kerem", "Bütün Çocuklarım", "Emret Komutanım" gibi dizilerde ve "Beyza'nın Kadınları", "Güneşi Gördüm", "Vay Arkadaş" gibi filmlerde başarılı performanslar sergilemiştir.

Özel hayatına gelince, Demet Evgar 6 yıldır birlikte olduğu Levent Babataş ile 17 Mart 2022'de evlenmiştir. Bu mutlu birlikteliklerinden 18 Ağustos 2022 tarihinde Mavi adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.