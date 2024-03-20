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Culuk ne demek? Bahar dizisinde Demet Evgar'a neden "Culuk" deniyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Culuk ne demek? Bahar dizisinde Demet Evgar&#039;a neden &quot;Culuk&quot; deniyor?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Culuk, beş yaşından büyük koşumda kullanılan dişi ata ve halk ağzında hindi yavrusuna denir.| Bahar dizisinde Cihan Taşkesi karakteri Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar karakterine "culuk" diye seslenmesi nedeniyle arama motorlarında ve sosyal medya culuk kelimesinin anlamına dair araştırmalar yapılıyor.

Bahar dizisinde Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar karakterine culuk denmesi nedeniyle dizinin takipçileri "Culuk ne demek? Bahar dizisinde Demet Evgar'a neden "Culuk" deniyor?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte, detaylar...

CULUK NE DEMEK?

Adana'da "hindi yavrusuna" culuk denir. Halk ağzında kullanılan culuk kelimesinin bir diğer anlamı da sözlüklerde, " beş yaşından büyük koşumda kullanılan dişi ata" deniyor. 

BAHAR DİZİSİNDE DEMET EVGAR'A NEDEN CULUK DENİYOR?

Bahar dizisinde hastaneye yatırılan ünlü ve zengin iş adamı Cihan Taşkesi, Bahar'ın yaşına rağmen asistan olduğunu öğrendiğinde ona "culuk" ismini takar. Huysuz olarak bilinen Cihan Taşkesi karakteri, Bahar'ın kontrolüne verilir. Bahar'ın Cihan Bey'in hayatını kurtarmasıyla, Cihan Bey'in hayatındaki önemi artar. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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