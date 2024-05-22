Güldür Güldür Show'un Bilal'i Onur Buldu yeni sezonda geri geliyor

Güldür Güldür'de şoke eden sürpriz! Ecem Erkek'in ardından bir ünlü daha ekibe dönüyor

Güldür Güldür'de şoke eden sürpriz! Ecem Erkek'in ardından bir ünlü daha ekibe dönüyor

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'a Bilal karakteri geri dönüyor. Vatandaşlar karakteri oynayan Onur Buldu kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Detaylar, haberimizde...

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) imzalı Ali Sunal tarafından sunulan ve 12 yıldır devam eden komedi programı Güldür Güldür'de "Naime" karakterine hayat veren Ecem Erkek'in tekrardan geri döneceği açıklanmıştı.

Şimdi ise Bilal karakteri ile Onur Buldu'nun da yeni sezonda ekipte yer alacağı belirtildi.

Vatandaşlar tarafından Onur Buldu'nun hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir'in Bergama ilçesinde dünyaya geldi.

Çocukluğunu Menemen'de geçiren ünlü oyuncu aslen ise Tunceli Mazgirtlidir.

Dokuz Eylül Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Onur Buldu, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev alarak Keşanlı Ali Destanı oyununda rol aldı.

İstanbul'a yerleştikten sonra Organize İşler filmi ile adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Güldür Güldür Show adlı komedi programında oynadığı Bilal karakteri ile akıllara kazındı.

Evli ve bir çocuk babası olan Onur Buldu'nun rol aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şöyle: