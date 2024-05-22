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Güldür Güldür Show'un Bilal'i Onur Buldu yeni sezonda geri geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Güldür Güldür Show&#039;un Bilal&#039;i Onur Buldu yeni sezonda geri geliyor
Onur Buldu, Güldür Güldür, Ecem Erkek, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'a Bilal karakteri geri dönüyor. Vatandaşlar karakteri oynayan Onur Buldu kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Detaylar, haberimizde...

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) imzalı Ali Sunal tarafından sunulan ve 12 yıldır devam eden komedi programı Güldür Güldür'de "Naime" karakterine hayat veren Ecem Erkek'in tekrardan geri döneceği açıklanmıştı.

Şimdi ise Bilal karakteri ile Onur Buldu'nun da yeni sezonda ekipte yer alacağı belirtildi.

Vatandaşlar tarafından Onur Buldu'nun hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

Güldür Güldür Show'un Bilal'i Onur Buldu yeni sezonda geri geliyor - 1. Resim

Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir'in Bergama ilçesinde dünyaya geldi.

Çocukluğunu Menemen'de geçiren ünlü oyuncu aslen ise Tunceli Mazgirtlidir. 

Dokuz Eylül Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Onur Buldu, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev alarak Keşanlı Ali Destanı oyununda rol aldı.

İstanbul'a yerleştikten sonra Organize İşler filmi ile adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Güldür Güldür Show'un Bilal'i Onur Buldu yeni sezonda geri geliyor - 2. Resim

Güldür Güldür Show adlı komedi programında oynadığı Bilal karakteri ile akıllara kazındı.

Evli ve bir çocuk babası olan Onur Buldu'nun rol aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şöyle:

  • Organize İşler (2005)
  • Aşk Geliyorum Demez (2009)
  • Berlin Kaplanı (2012)
  • Eyvah Eyvah 3 (2014)
  • İçimdeki Ses (2015)
  • Dedemin Fişi (2016)
  • Yok Artık 2 (2016)
  • Düğüm Salonu (2018)
  • Bayi Toplantısı (2020)
  • Avrupa Yakası (2009)
  • Yalancı Romantik (2009)
  • Papatyam (2009-2011)
  • Benim Güzel Ailem (2023)

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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