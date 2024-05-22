Güldür Güldür'de şoke eden sürpriz! Ecem Erkek'in ardından bir ünlü daha ekibe dönüyor

Güldür Güldür Show'da yeni bir gelişme yaşandı. Ecem Erkek'in ekibe geri dönmesinin ardından Bilal karakteriyle tanınan Onur Buldu da ekibe dönme kararı aldı.

Ekranların sevilen programlarından Güldür Güldür Show'da eski ekip yeniden toplanıyor. Önce programdan ayrıldıktan sonra Güzel Günler dizisinde rol alan Ecem Erkek, ekibe geri dönme kararı aldı.

"BİR KİŞİLİK YER AÇSAK..."

Bu gelişmenin ardından ekibin bir zamanlar en sevilen isimlerinden biri olan Onur Buldu da programa geri döneceğini açıkladı. Buldu sosyal medyada Güldür Güldür ekibinin paylaşımına "Canım şöyle bir kişilik yer açsak be" diyerek güzel haberi verdi. Erkek de yoruma "E bir kişilik yer de ben isterim" cevabını verdi.

ART ARDA AYRILIKLAR YAŞANMIŞTI

12 yıldır ekranlarda olan Güldür Güldür Show'da bir dönem peş peşe ayrılıklar yaşanmıştı. Oyuncular başka projelerle ekranlarda boy gösterirken ekibin tekrar toplanması, sevenleri arasında memnuniyetle karşılandı.