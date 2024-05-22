Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Güldür Güldür'de şoke eden sürpriz! Ecem Erkek'in ardından bir ünlü daha ekibe dönüyor

Güldür Güldür'de şoke eden sürpriz! Ecem Erkek'in ardından bir ünlü daha ekibe dönüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Güldür Güldür&#039;de şoke eden sürpriz! Ecem Erkek&#039;in ardından bir ünlü daha ekibe dönüyor
Güldür Güldür Show, Ecem Erkek, Onur Buldu, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güldür Güldür Show'da yeni bir gelişme yaşandı. Ecem Erkek'in ekibe geri dönmesinin ardından Bilal karakteriyle tanınan Onur Buldu da ekibe dönme kararı aldı.

Ekranların sevilen programlarından Güldür Güldür Show'da eski ekip yeniden toplanıyor. Önce programdan ayrıldıktan sonra Güzel Günler dizisinde rol alan Ecem Erkek, ekibe geri dönme kararı aldı.

"BİR KİŞİLİK YER AÇSAK..."

Bu gelişmenin ardından ekibin bir zamanlar en sevilen isimlerinden biri olan Onur Buldu da programa geri döneceğini açıkladı. Buldu sosyal medyada Güldür Güldür ekibinin paylaşımına "Canım şöyle bir kişilik yer açsak be" diyerek güzel haberi verdi. Erkek de yoruma "E bir kişilik yer de ben isterim" cevabını verdi.

ART ARDA AYRILIKLAR YAŞANMIŞTI

12 yıldır ekranlarda olan Güldür Güldür Show'da bir dönem peş peşe ayrılıklar yaşanmıştı. Oyuncular başka projelerle ekranlarda boy gösterirken ekibin tekrar toplanması, sevenleri arasında memnuniyetle karşılandı.

Güldür Güldür'de şoke eden sürpriz! Ecem Erkek'in ardından bir ünlü daha ekibe dönüyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Apple Music kullanıcılarına müjde! iOS 18 ile akıllı şarkı geçişi geliyorFerdi Kadıoğlu, rekor fiyata transfer oluyor! İngiliz devi İstanbul'a geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kızılcık Şerbeti oyuncusu Müjde Uzman ‘Tükendim’ diyerek isyan etti, paylaşımlarıyla sevenlerini korkuttu - MagazinSosyal medyadan isyan ederek hastalığını açıkladıEşi Bedriye Kılıç’ı öldürdüğünü itiraf etmişti: Cani eş için istenen ceza belli oldu - MagazinCani eş için istenen ceza belli olduYıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebekleri dünyaya geldi! İşte kızlarına verdikleri isim - MagazinBebekleri dünyaya geldi! İşte kızlarına verdikleri isimDilan Polat tahliye mi oluyor? Tutuklu fenomen Adli Tıp’ta - MagazinDilan Polat tahliye mi oluyor? Tutuklu fenomen Adli Tıp’taHakan Hatipoğlu ‘Şifa ver Allah’ım’ diyerek ameliyat olacağını duyurdu - Magazin‘Şifa ver Allah’ım’ diyerek ameliyat olacağını duyurduEvlilikte kriz mi var? Anıl Altan’ın eşi Pelin Akil’den dikkat çeken ‘boşanma’ açıklaması - MagazinEvlilikte kriz mi var? Kafa karıştıran 'boşanma' açıklaması
Sonraki Haber Yükleniyor...