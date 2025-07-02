Avrupa ülkesinden savaş hazırlığı! 6 milyar dolarlık satın alım
İsrail ve ABD'nin saldırgan tutumları ve Ukrayna-Rusya savaşı sürerken, Avrupa'daki bazı ülkelerin de savaş hazırlığı devam ediyor. Güney Kore, Polonya'ya 180 adet 6 milyar dolarlık K2 ana muharebe tankı ihraç edecek.
Küresel çapta savaş gerginliği artarken, Avrupa'dan da savaş hazırlığı kapsamında zaman zaman önemli adımlar geliyor.
180 ADET ALINACAK, 6 MİLYAR DOLAR ÖDENECEK
Güney Kore Savunma Tedarik Programları İdaresi (DAPA) tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşmaya dair müzakereler, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile K2 tanklarını üreten Hyundai Rotem şirketi arasında tamamlandı.
Anlaşma kapsamında, Güney Kore, Polonya'ya 180 adet 6 milyar dolarlık K2 ana muharebe tankı ihraç edecek.
Güney Kore ve Polonya arasındaki varılan anlaşma, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle savunma kapasitesini artırmaya çalışan Varşova'nın askeri modernizasyon çabalarının önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.
Polonya, 2022 yılında da Güney Kore ile K2 tankları, K9 obüsleri ve FA-50 hafif taarruz uçakları için anlaşmalar imzalamıştı.