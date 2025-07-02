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Avrupa ülkesinden savaş hazırlığı! 6 milyar dolarlık satın alım

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Avrupa ülkesinden savaş hazırlığı! 6 milyar dolarlık satın alım
Savaş, Harita, Tank, Güney Kore, Polonya, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ve ABD'nin saldırgan tutumları ve Ukrayna-Rusya savaşı sürerken, Avrupa'daki bazı ülkelerin de savaş hazırlığı devam ediyor. Güney Kore, Polonya'ya 180 adet 6 milyar dolarlık K2 ana muharebe tankı ihraç edecek.

Küresel çapta savaş gerginliği artarken, Avrupa'dan da savaş hazırlığı kapsamında zaman zaman önemli adımlar geliyor.

Avrupa ülkesinden savaş hazırlığı! 6 milyar dolarlık satın alım - 1. Resim

180 ADET ALINACAK, 6 MİLYAR DOLAR ÖDENECEK

Güney Kore Savunma Tedarik Programları İdaresi (DAPA) tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşmaya dair müzakereler, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile K2 tanklarını üreten Hyundai Rotem şirketi arasında tamamlandı.

Anlaşma kapsamında, Güney Kore, Polonya'ya 180 adet 6 milyar dolarlık K2 ana muharebe tankı ihraç edecek.

Güney Kore ve Polonya arasındaki varılan anlaşma, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle savunma kapasitesini artırmaya çalışan Varşova'nın askeri modernizasyon çabalarının önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Polonya, 2022 yılında da Güney Kore ile K2 tankları, K9 obüsleri ve FA-50 hafif taarruz uçakları için anlaşmalar imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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