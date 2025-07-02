Avrupa ülkesinden savaş hazırlığı! 6 milyar dolarlık satın alım

Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Temmuz 2025 18:54 - Güncelleme: 2 Temmuz 2025 18:58 - Güncelleme:

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İsrail ve ABD'nin saldırgan tutumları ve Ukrayna-Rusya savaşı sürerken, Avrupa'daki bazı ülkelerin de savaş hazırlığı devam ediyor. Güney Kore, Polonya'ya 180 adet 6 milyar dolarlık K2 ana muharebe tankı ihraç edecek.

Küresel çapta savaş gerginliği artarken, Avrupa'dan da savaş hazırlığı kapsamında zaman zaman önemli adımlar geliyor. 180 ADET ALINACAK, 6 MİLYAR DOLAR ÖDENECEK Güney Kore Savunma Tedarik Programları İdaresi (DAPA) tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşmaya dair müzakereler, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile K2 tanklarını üreten Hyundai Rotem şirketi arasında tamamlandı. İlgili Haber Bayraktar bu kez Avrupa’da suçlu avında! Polonya TB2'ye sarıldı: Gizemli cinayeti çözmek için İHA devreye girdi Bir dönem kapanıyor! Avrupa, Rus petrolünü terk ediyor Anlaşma kapsamında, Güney Kore, Polonya'ya 180 adet 6 milyar dolarlık K2 ana muharebe tankı ihraç edecek. Güney Kore ve Polonya arasındaki varılan anlaşma, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle savunma kapasitesini artırmaya çalışan Varşova'nın askeri modernizasyon çabalarının önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor. Polonya, 2022 yılında da Güney Kore ile K2 tankları, K9 obüsleri ve FA-50 hafif taarruz uçakları için anlaşmalar imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş