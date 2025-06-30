Bayraktar bu kez Avrupa’da suçlu avında! Polonya TB2'ye sarıldı: Gizemli cinayeti çözmek için İHA devreye girdi

Yerli ve milli gururumuz Bayraktar TB2 bu kez Avrupa’da suçlu avında! Polonya’da iki kişiyi öldüren zanlının izini sürebilmek için Türk İHA’sı havalandı. Katil zanlısının ormanlık alana kaçması üzerine yetkililer, TB2’nin keşif gücüne başvurdu.

Polonya'da iki kişiyi öldürmekle suçlanan zanlının aranmasında Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava aracı kullanıldı.

KATİL ZANLISI ORMANLIK ALANA KAÇTI

Polonya'nın güneyindeki Limanowa kenti yakınlarındaki Stara Wies köyünde, 57 yaşındaki Tadeusz Duda'nın kızı ve damadını silahla öldürdüğü bildirildi. Yerel kaynaklara göre saldırının ardından zanlı yakındaki dağlık ve ormanlık alana kaçtı.

Cumartesi günü görüldüğünde polis memurlarına ateş açtığı ve yeniden ormana saklandığı aktarıldı.

YÜZLERCE POLİS VE ASKERİ DESTEKLE OPERASYON

Malopolska bölgesinde geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Terörle mücadele birimleri de dahil olmak üzere yüzlerce polis görev aldı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Władyslaw Kosiniak-Kamysz, operasyonlara askeri destek verileceğini açıkladı. Kamysz, X hesabından yaptığı paylaşımda "Malopolska valisinin talebi üzerine BSP Bayraktar, Limanowa yakınlarındaki cinayetlerin şüphelisinin aranmasına yardımcı olacak ve FlyEye insansız hava araçları da destek sağlamak üzere hazır bekleyecek" dedi.

https://www.youtube.com/watch?v=XNNgbGc-UOM

BAYRAKTAR TB2 POLONYA'DA SUÇLU TAKİBİNDE

Savaş sahalarında gösterdiği performansla öne çıkan Türk yapımı Bayraktar TB2 İHA, Polonya'da da suçlu takibinde kullanıldı. Saatte 220 kilometre hız yapabilen ve 27 saate kadar havada kalabilen TB2, şüphelinin yerinin tespitinde görev aldı.

Polonya ordusu ayrıca keşif amaçlı FlyEye insansız hava araçlarını da operasyonlarda kullandı.

Yetkililer, Tadeusz Duda için savcılarca tutuklama emri çıkarıldığını ve mahkemece 14 günlük gözaltı kararının onaylandığını açıkladı. Duda'nın 2022'de ve bu yılın başlarında aile içi şiddet ve suç tehdidi nedeniyle suçlandığı bildirildi.