TB2’ler Sudan’da zafer getirdi! Hartum RSF milislerinden tamamen temizlendi

Sudan ordusu, Hartum'un tamamını Hızlı Destek Kuvvetleri'nden (RSF) arındırdığını duyurarak zafer ilan etti. Türkiye üretimi Bayraktar TB2 SİHA’ların aktif rol oynadığı operasyonda ordu birlikleri Omdurman’a doğru ilerliyor.

Sudan ordusu Salı günü yaptığı açıklamada, başkent Hartum’un Hızlı Destek Kuvvetleri'nden (RSF) milislerinden tamamen temizlendiğini duyurdu. Ordu sözcüsü Nebil Abdullah, güçlerin Omdurman'ın güneyi ve batısında ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

"Operasyonumuz devam ediyor ve Hartum eyaletinin tamamını temizlemeye çok yakınız" diyen Abdullah, Salha bölgesinde de çatışmaların sürdüğünü aktardı.

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BAYRAKTAR TB2 SAHADA KRİTİK ROL OYNADI

Askeri kaynaklar, operasyon sırasında Türkiye yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının aktif olarak kullanıldığını ve cephede Sudan ordusuna hava üstünlüğü sağladığını kaydetti. TB2’lerin hedef tespit ve imha kabiliyeti, RSF’nin geri çekilmesinde belirleyici oldu.

MİLYONLARCA YERİNDEN EDİLEN İNSAN VAR

Sudan’da 2023 Nisan’ından bu yana süren iç savaş, resmi rakamlara göre en az 20 bin insanın ölümüne, 15 milyondan fazlasının yerinden edilmesine yol açtı. Ancak ABD merkezli araştırmalara göre ölü sayısı 130 binin üzerine çıkmış olabilir.

RSF'NİN İKMAL HATLARI TB2'LERLE VURULDU

ADF’ye göre Sudan ordusu, ikmal konvoyları ve topçu birliklerini hedef almak için Bayraktar TB2’leri aktif şekilde kullandı. Kent çevresinde yürütülen operasyonlarda bu İHA’lar, hem taktik üstünlük hem de istihbarat desteği sağladı.

LİBYA'DAN SOMALİ'YE, SAHADA KANITLANMIŞ GÜÇ

Bayraktar TB2, Afrika ülkeleriyle ilk kez Libya iç savaşı sırasında sahada buluştu. 2019’da Libya’da bir Türk İHA’sı, Libya Ulusal Ordusu kontrolündeki bir hava üssüne saldırarak önemli bir stratejik başarı sağladı. O günden sonra Bayraktar TB2’ler Etiyopya’da Tigray isyancılarının yenilgisinde, Somali’de terörle mücadelede ve Batı Afrika’da terörle mücadele operasyonlarında aktif olarak kullanıldı.