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Türkiye'den Sudan'a seyahat uyarısı! Vatandaşlara tedbirli olunması talimatı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye&#039;den Sudan&#039;a seyahat uyarısı! Vatandaşlara tedbirli olunması talimatı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da kötüye giden güvenlik şartları nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın elzem olmadığı sürece Sudan’a seyahat etmekten kaçınmaları" ifadelerine yer verildi.

Sudan'da süren çatışmalara ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada seyahat konusunda uyarıda bulunuldu.

Bakanlık tarafından paylaşılan yazılı mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Kıymetli Vatandaşlarımız,

Sudan’da daha kötüye gittiğini üzülerek müşahede ettiğimiz güvenlik şartları karşısında, Sudan’a ilişkin 27 Aralık 2023 tarihli Seyahat ve Güvenlik Duyurusunun halen geçerli olduğunu hatırlatmak isteriz.

Türkiye'den Sudan'a seyahat uyarısı! Vatandaşlara tedbirli olunması talimatı - 1. Resim

Bu çerçevede,

- vatandaşlarımızın elzem olmadığı sürece Sudan’a seyahat etmekten kaçınmaları;

- halihazırda Sudan’da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları ve Sudan’da kalmaları elzem olmayanların, Port Sudan’dan sınırlı sayıdaki ticari uçuşlar halen devam ederken hava yoluyla veya bulundukları konuma göre kara yolu veya deniz yoluyla, Sudan’dan en hızlı ve güvenli yollardan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır.

Gelişmelere dair müteakip duyuruların, Bakanlığımızın ve Hartum Büyükelçiliğimizin resmî web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır.

Acil durumlar için Hartum Büyükelçiliğimiz ile “+249 90 094 2738” no’lu acil durum hattı üzerinden veya Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’yle “+90 312 292 29 29” no’lu telefon üzerinden temasa geçilmesi mümkündür.

Saygıyla duyurulur.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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