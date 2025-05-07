Dışişleri'nden Hindistan-Pakistan savaşı ile ilgili açıklama: Endişe ile takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Pakistan arasında çıkan savaşla ilgili açıklama yayınladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Hindistan saldırısı topyekûn savaş riskini ortaya çıkardı" denildi.

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü bildirirken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

DIŞİŞLERİ'NDEN İLK TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yaşananların ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Hindistan ile Pakistan arasında gerçekleşmekte olan gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtilerek taraflara, sağduyulu davranmaları ve tek taraflı eylemlerden kaçınmaları telkin edildi.

"Dün akşam, Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, Pakistan'ın 22 Nisan'da yapılan terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısının desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bölgedeki tansiyonun bir an önce düşürülmesini teminen gerekli tedbirlerin alınmasını ve benzer olayların tekrarını önlemek için terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyoruz." denildi.