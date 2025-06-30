Bir dönem kapanıyor! Avrupa, Rus petrolünü terk ediyor

Polonya'nın devlet şirketi Orlen, Rosneft ile olan son sözleşmesinin sona ermesiyle Rusya'dan petrol ithalatını tamamen kesti ve Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrolünün finansmanını durdurdu. Yapılan açıklamada, "Ukrayna’da insanlar artık Rus petrolünden gelen paralar nedeniyle hayatını kaybetmeyecek” ifadeleri kullanıldı.

Polonya'nın halka açık en büyük ikinci şirketi olan Orlen, Rus petrol şirketi Rosneft ile olan son sözleşmesinin süresinin dolmasının ardından, Rusya’dan petrol ithalatını resmen sona erdirdi.

Polonya devlet televizyonu TVP World’ün haberine göre, şirket, Çekya’daki Litvinov rafinerisine yapılan Rus petrolü sevkiyatını durdurarak Rus ham petrolüyle olan son bağını da kesti.

RUS PETROLÜNE PARA HARCANMAYACAK

Orlen CEO’su Ireneusz Fafara, düzenlediği basın toplantısında, “Rus petrolüne harcanan paralar, kullanılmaması gereken amaçlar için kullanılmayacak. Ukrayna’da insanlar artık Rus petrolünden gelen paralar nedeniyle hayatını kaybetmeyecek” dedi.

Litvinov rafinerisine sevkiyatlar Mart ayında durdurulmuş olsa da, sözleşmenin resmen sona ermesiyle birlikte Orlen’in Rus tedarikçilerle hiçbir anlaşması kalmadı.

Fafara açıklamasında, “Bu dönemi kapattık. Bugün dünyanın dört bir yanından petrol alıyoruz. Rafinerilerimiz Orta Doğu ve Basra Körfezi, Kuzey Denizi, Afrika ve Amerika kıtalarından gelen ham petrolü işliyor” ifadelerini kullandı.

Orlen, Çekya’da biri Litvinov’da yıllık 5,4 milyon ton, diğeri Kralupy’de olmak üzere iki rafineri işletiyor. Kralupy rafinerisi son yıllarda tamamen Rusya dışı kaynaklardan ham petrol tedarik ediyor.