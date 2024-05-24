Demet Özdemir, Müge Anlı’nın programına çıktı! Ekran başındakiler şaşkınlık yaşadı

Başarılı ve güzel oyuncu Demet Özdemir, ATV’de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in bugünkü programına konuk oldu. Programdaki iyilik hareketine destek olan isim 4 tane akülü sandalye bağışladı, duyarlı hareketiyle sevenlerinden alkış aldı.

Rol aldığım yapımlardaki başarısıyla adından söz ettiren Demet Özdemir, sevenlerine sürpriz yaparak Müge Anlı’nın programına katıldı, ekran başındakiler Özdemir’i görünce şaşırdı.

4 TANE AKÜLÜ SANDALYE BAĞIŞLADI

‘Erkenci Kuş’ , ‘Adım Farah’ , ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ gibi yapımlarda rol alan Demet Özdemir, sunucu Müge Anlı’nın başlattığı iyilik hareketine destek oldu. 4 tane akülü sandalye bağışlayan Özdemir, hayırseverliğiyle bir kez daha gönülleri kazandı.

Programda duygularını dile getiren oyuncu Müge Anlı’ya “Ben sizleri çok seviyorum. Böyle güzel bir iyilik hareketine benim de dahil olmam çok güzel. Umarım kat be kat artar. Gerçekten müthiş birisiniz, çok güzel iyilikler yapıyorsunuz. Her zaman da yanınızda olmak dileğim. Ne zaman ve neye ihtiyacınız olursa buradayım” dedi.

PROGRAMI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Programdaki konuları yakından takip eden Özdemir “Gerçekten her şeye hakimim. Bana sorular sorabilirsiniz, test yapabilirsiniz” sözleriyle de gülümsetti.