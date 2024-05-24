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Kira yüzünden davalık olan Pucca evden çıktı, arkasında bıraktıkları hayrete düşürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kira yüzünden davalık olan Pucca evden çıktı, arkasında bıraktıkları hayrete düşürdü
Pucca, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pucca olarak bilinen Selen Pınar Işık’ın ev sahibi Jale Tuncer, 16 aydır ünlü yazarın kirasını eksik ya da geç ödediğini belirtmiş, daha sonra ise yasal yollara başvurmuştu. Pucca davalık olduğu ev sahibinin evinden çıktı, Tuncer ise Işık’ın kullanılamaz halde bıraktığı evden şoke eden görüntüler paylaştı.

‘Küçük Aptalın Büyük Dünyası’ , ‘Şimdi Biz Neyiz’ , ‘Ay Hadi İnşallah’ gibi kitaplarıyla bilinen yazar Pucca’nın ev sahibi şaşırtan iddialarda bulunmuş, Selen Pınar Işık’ın 16 aydır kirayı zamanından yatırmadığından şikayet etmişti. Işık evi boşalttı, daireden gelen görüntüler ise hayrete düşürdü. 

EV SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Pucca’nın ev sahibi olduğunu bellirten Jale Tuncer, daha önce X hesabından (eski adıyla Twitter) şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu. Selen Pınar Işık’ı hedef alarak yazdığı mesajda “İyilikten maraz doğdu. İki buçuk yıldır kiracımız olan Pucca, ilk bir yıl kirayı ya eksik ya da geç yatırarak geçirdi. Biz ise uzun zaman bunu önemsemeyip adli süreci çok geç başlattık. Son 16 aydır kira ödemeden evimizde yaşıyor. Eve verilen zararlar da cabası” ifadelerini kullanmıştı.

“YENİ EV SAHİBİNE ÇOK ÜZÜLÜYORUM”

Pucca ile davalık olan ev sahibi Jale Tuncer yeni paylaşımıyla gündeme geldi. Tuncer, yazarın arkasında bıraktığı manzarayı X’ten fotoğraflarla birlikte paylaştı. 

Kira yüzünden davalık olan Pucca evden çıktı, arkasında bıraktıkları hayrete düşürdü - 1. Resim

Sitemkar ifadeler kullanan Tuncer, paylaşımına “Çok sevgili Pucca’dan geriye kalanlar. Ben kurtuldum ama yeni ev sahibine gerçekten çok üzülüyorum. Fotoğrafların ve videoların evime verdiği zararların hepsini burada paylaşacağım” notunu düştü. 

Kira yüzünden davalık olan Pucca evden çıktı, arkasında bıraktıkları hayrete düşürdü - 2. Resim

Daha sonra banyo ve başka bir odadan evin duvarlarına fazlaca zarar verilmiş görüntüler paylaştı. 

Kira yüzünden davalık olan Pucca evden çıktı, arkasında bıraktıkları hayrete düşürdü - 3. Resim

YORUMLAR GECİKMEDİ

Sosyal medyada paylaşımların altına yorumlar gecikmedi. Bazı kullanıcılar “Gerçekten ev bir akıl hastasından geriye kalanlar gibi” , “Ev ahırdan beter hale gelmiş” gibi yorumlar yaptı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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