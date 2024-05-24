Yalı Çapkını’nda Orhan Korhan karakterini oynayan Emre Altuğ diziden ayrılıyor
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Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde yer alan Emre Altuğ hakkında diziden ayrılıyor mu, neden yok gibi sorular gündeme gelirken seyirciler ayrılacak isimleri araştırıyor. Sezon finalinin 7 Haziran'da yapılması beklenen dizinin Orhan Korhan karakterine dair bilgiler...
23 Eylül 2022 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde sezon finaline kısa süre kala senaryoda ilginç anlar yaşandı. Seyircilerin merakla takip ettiği son fragmanda Orhan Korhan karakterinin kaçırılmasının ardından Emre Altuğ diziden ayrılacak mı sorusu izleyicinin gündeminde yer aldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Emre Altuğ, diziden senaryo gereği ayrılıyor.
Bu akşam ekranlara gelecek olan 71. bölümün fragmanı dikkatleri çekerken Orhan Korhan karakterinin kaçırılmasının ardından işkence edilmesi seyircide neler olacağı hakkında merak uyandırdı.
Orhan'ı babası ve oğlu kurtarırken babasına ateş edilmesini görmesiyle beraber kurşunun önüne atlıyor. Yere yığılmasıyla beraber diziden ayrılması bekleniyor.
Projede yer alan diğer oyuncular şöyle:
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Cemre Gümeli, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay.
Kaynak: Türkiye Gazetesi