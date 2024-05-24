Yalı Çapkını’nda Orhan Korhan karakterini oynayan Emre Altuğ diziden ayrılıyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mayıs 2024 11:12 - Güncelleme: 24 Mayıs 2024 11:22 - Güncelleme:

Yalı Çapkını, Emre Altuğ, Haber

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Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde yer alan Emre Altuğ hakkında diziden ayrılıyor mu, neden yok gibi sorular gündeme gelirken seyirciler ayrılacak isimleri araştırıyor. Sezon finalinin 7 Haziran'da yapılması beklenen dizinin Orhan Korhan karakterine dair bilgiler...