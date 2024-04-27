Yalı Çapkını dizisinin Seyran karakteri Afra Saraçoğlu hakkında

Binnur Kaya Yalı Çapkını dizisinden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden çıktı mı?

Binnur Kaya Yalı Çapkını dizisinden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden çıktı mı?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, yeni sezonuyla ekranlara gelerek izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizi, ilk bölümünden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Özellikle Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı karakter olan Seyran, izleyiciler tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Afra Saraçoğlu kimdir? İşte detaylar...

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, yeni sezonuyla ekrana gelerek seyircilerin dikkatini çekmeyi başardı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı dizi, ilk bölümünden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Özellikle Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, izleyiciler tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

25 yaşındaki Afra Saraçoğlu, 1997 yılında Selanik ve Girit kökenli bir ailede Edremit'te dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Antalya'da tamamlayan Saraçoğlu, daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazanarak eğitimine devam etmiştir. Ancak oyunculuk tutkusuyla dolu olan Saraçoğlu, 2016 yılında İkinci Şans filmi ile ilk adımını atarak oyunculuk kariyerine başlamıştır.

YALI ÇAPKINI SEYRAN KARAKTERİ AFRA SARAÇOĞLU'NUN KARİYERİ

Oyunculuğa adım attığı günden itibaren dikkat çeken performanslarıyla kendinden söz ettiren Saraçoğlu, 2017 yılında Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Ece karakterini canlandırarak televizyon dünyasına adım atmıştır. Ardından çeşitli film ve dizilerde önemli roller üstlenen Afra Saraçoğlu, 2021 yılında Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstlendiği Yeşilçam dizisinde Çağatay Ulusoy ile birlikte rol almıştır.

AFRA SARAÇOĞLU'NUN HAYATI

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra marka yüzü olarak da tanınan Saraçoğlu, Hummel ve Pantene gibi önemli markaların reklam kampanyalarında yer almıştır. 2018 yılından bu yana İyi Oyun filminde başrolü paylaştığı Mert Yazıcıoğlu ile önemli bir uyum yakalayan Saraçoğlu, sektörde kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde önemli adımlar atan ve başarılı işlere imza atan Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisiyle de kariyerine yeni bir başlangıç yapmıştır. Başarılı performansı ve sempatik tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Saraçoğlu, gelecekte de adından sıkça söz ettirecek gibi görünmektedir.