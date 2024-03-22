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Binnur Kaya Yalı Çapkını dizisinden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden çıktı mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Binnur Kaya Yalı Çapkını dizisinden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden çıktı mı?

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Yalı Çapkını dizisinden Binnur Kaya diziden ayrılıyor.| Yalı Çapkını dizisinde Nükhet karakterini canlandıran Binnur Kaya diziye 2. sezonunda katıldı. Halis Korhan'ın yurt dışında yaşayan kızı olarak hikayeye dahil olan Nükhet senaryo gereği diziden çıkacak. Binnur Kaya Yalı Çapkını dizisinden ayrılıyor mu, Nükhet diziden çıktı mı soruları araştırılıyor. İşte, detaylar...

Binnur Kaya Yalı Çapkını dizisinden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden çıktı mı? konuları gündeme geldi. Yalı Çapkını dizisine 2. sezonda Halis Korhan'ın yurt dışında yaşayan kızı olarak dahil olan Nükhet karakterini Binnur Kaya canlandırıyor. Binnur Kaya'nın diziden ayrılacağı konuşulduktan sonra sosyal medyada gündeme geldi. Detaylar haberimizde...

BİNNUR KAYA YALI ÇAPKINI DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yalı Çapkını dizisinde Nükhet karakterini canlandıran Binnur Kaya senaryo gereği diziden ayrılıyor. Dizinin 2. sezonunda oğlu Kaya (Taro Emir) ile birlikte diziye katılmıştı. Halis Ağa'nın yurt dışında yaşayan kızı olarak eve gelen Nükhet sağlık sorunlarını çözmek için yurt dışına çıkacak. Böylece Binnur Kaya diziye veda edecek. Nükhet'in ilerleyen bölümlerde geri dönüp dönmeyeceği ise henüz belli değil. 

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPIYOR?

Yalı Çapkını dizisi 7 Haziran tarihinde sezon finali yapması planlanıyor. Binnur Kaya Yalı Çapkını dizisinden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden çıktı mı? - 1. Resim

YALI ÇAPKINI SON 62. BÖLÜMDE NE OLDU?

Yalı Çapkını dizisinin yayınlanan son bölümü 62. bölümde, cezaevinde olan Orhan diziden ayrıldı. Suna'nın şiddet gördüğü bilgisi üzerine yalıya gelen Seyran, Kazım Baba ve Akın Suna'yı götürmek istedi ama Suna eşi Kaya'dan ayrılmayacağını söyledi. Seyran'ın Akın'la sözlendiğini öğrenen Ferit, Seyran'ı kaçırır. Ökkeş Ağa meselesini öğrenen yalı sakinleri harekete geçer. Ferit, Ökkeş Ağa meselesini çözer. Dizinin final sahnesinde Halis Ağa ve Hattuç Hala'nın evlenmeye karar verdiği görüldü.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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