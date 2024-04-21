Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'nın hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Nisan 2024 13:57 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 14:12 - Güncelleme:

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Yalı Çapkını dizisinde Abidin karakterini kim canlandırıyor, gerçek adı ne araştırılıyor. Ersin Arıcı kim, daha önce oynadığı dizilere dair detaylar haberimizde yer alıyor.