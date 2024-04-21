Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'nın hayatı ve biyografisi
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yalı Çapkını dizisinde Abidin karakterini kim canlandırıyor, gerçek adı ne araştırılıyor. Ersin Arıcı kim, daha önce oynadığı dizilere dair detaylar haberimizde yer alıyor.
Yalı Çapkını dizisinde oynayan Ersin Arıcı'nın hayatı ve biyografisi merak ediliyor.
Ersin Arıcı, 1991 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Lisans eğitimi için İstanbul'a yerleşti.
İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni kazandı.
İstanbul'a geldikten sonra amatör olarak oyunculukla ilgilenmeye başladı. Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde eğitim almaya başladı.
Ardından Deniz Erdem Metod oyunculuk eğitimi ve Ahmet Sami Özbudak ile Karakterin Monologu Atölyelerinde yer aldı.
Ufak Tefek Cinayetler, Hangimiz Sevmedik, İnsanlık Suçu, Keşke Hiç Büyümeseydik dizilerinde rol aldı.
Son olarak Yalı Çapkını dizisinde Abidin karakterini canlandırıyor.
Ersin Arıcı'nın rol aldığı film ve diziler:
2022-2024 Yalı Çapkını
2022 Yakamoz S-245
2022 Gidenler (Film)
2022 Bana Karanlığı Anlat (Film)
2022 Yaban (Film)
2021 Kağıttan Hayatlar / Mücadele Çıkmazı (Film)
2019 25 Litre (Film)
2018 Avlu
2018 Keşke Hiç Büyümeseydik
2018 İnsanlık Suçu
2017-2018 Ufak Tefek Cinayetler
2016-2017 Hangimiz Sevmedik
2015 Tabula Rosa (Film)