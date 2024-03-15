Yalı Çapkını dizisinde Ökkeş'in yeğeni olarak diziye giren Akın karakterini Melih Özkaya canlandırıyor. Melih Özkaya'nın hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler araştırılıyor. İşte, detaylar...

Yalı Çapkını Akın kim, gerçek adı ne? Melih Özkaya kimdir, kaç yaşında? soruları gündeme geldi. Yalı Çapkını dizisinde Ökkeş'in yeğeni ve Seyran'la nişanlanan Akın karakteri merak ediliyor. Melih Özkaya'nın hayatı ve biyografisi araştırılıyor.

YALI ÇAPKINI AKIN KİM, GERÇEK ADI NE?

Yalı Çapkını dizisinde Akın karakterini Melih Özkaya canlandırıyor. Akın, Ökkeş Ağa'nın yeğeni olarak karşımıza çıkıyor.

MELİH ÖZKAYA KİMDİR?

Melih Özkaya, 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümünü tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde profesyonel voleybol oynayan Özkaya, 2011 yılında oyunculuk eğitimi aldı. 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisinde oynadı. Ardından Mahrem, Secret, Yazgı gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Yalı Çapkını dizisinde Akın karakterini canlandırıyor. Melih Özkaya geniş kitlelerce 2018 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla tanındı.

MELİH ÖZKAYA DİZİLERİ

2012 Yer Gök Aşk

2020 Emanet

2021 Secret

2022 Yazgı