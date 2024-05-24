Yalı Çapkını’nda şaşırtan ayrılık! Başrol oyuncusu Emre Altuğ veda ediyor

Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz ayrılık! Dizinin Sönmez’i Aliye Uzunatağan veda mı ediyor?

Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz ayrılık! Dizinin Sönmez’i Aliye Uzunatağan veda mı ediyor?

Son iki sezondur en çok izlenen dizilerin başında gelen ve 7 Haziran’da final yapmaya hazırlanan Yalı Çapkını’ndan beklenmedik bir ayrılık haberi geldi. Usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken diziden başrol oyuncusu Emre Altuğ’un ayrılığı gündeme bomba gibi düştü.

Yüksek reytingli diziler arasında yer alan ve Eylül ayında üçüncü sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanan Yalı Çapkını’nda beklenmedik bir veda yaşanıyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gözde Kansu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ, başrol olduğu yapımdan ayrılıyor.

SENARYO GEREĞİ ÖLÜYOR

7 Haziran’da sezon finali yapmaya hazırlanan Yalı Çapkını’nın bugün ekrana gelecek 71. bölümünden 2. fragman paylaşıldı.

Tanıtımda Emre Altuğ’un canlandırdığı Orhan’ın kaçırıldığı görülüyor. Kurşunların hedefi olan oyuncu bir anda yere yığılıyor. Oğlu Ferit “Yapma bunu baba ne olur” diye feryat ediyor. İki sezondur dizide olan Altuğ’un senaryo gereği vefat ederek diziye veda ettiği görülüyor.