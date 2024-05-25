Bayraktar TB3 SİHA'nın yeni uçuş testi de başarıyla gerçekleşti! İşte gururlandıran anlar

Dünyanın adım adım takip ettiği Türk SİHA'ları tarih yazmaya devam ediyor. Baykar, Bayraktar TB3'ün test uçuşlarının görüntülerini paylaştı. Baykar tarafından yapılan paylaşımda, "Türk havacılığının altın çağı" denildi.

Türk İHA/SİHA'larıyla dünyanın dikkatini üstüne çeken Baykar, Bayraktar TB3'te de sona geldi. Bayraktar TB3'ün performans uçuş testleri yapılırken, "Türk havacılığının altın çağı" ifadelerine yer verildi.

TB3 GÖRÜCÜYE TEKNOFEST'TE ÇIKMIŞTI

Bayraktar TB3 SİHA, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı nedeniyle İstanbul'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'te ilk kez sergilenmişti. TB3 SİHA ardından Ankara ve İzmir’de de TEKNOFEST’lere de katıldı.

100. YILDA VATANDAŞLA BULUŞTU

Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, daha önce dünyanın ilk SİHA gemisi olarak adlandırılan TCG Anadolu’nun uçuş güvertesinde İstanbul ve İzmir’de sergilendi.

Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle yapılan törenlerde de TCG Anadolu’nun uçuş güvertesindeki yerlerini alan Bayraktar TB3 ve KIZILELMA’yı yüz binlerce vatandaş ziyaret etti.

TCG ANADOLU’DAN İLK UÇUŞ 2024'TE

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.

Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.