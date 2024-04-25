Bayraktar TB3 SİHA'nın 31. testi de tamam! Uçuş süresi 295 saati buldu

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Nisan 2024 23:54 - Güncelleme: 26 Nisan 2024 00:11 - Güncelleme:

Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi

Milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, test uçuşlarını aralıksız sürdürüyor. Selçuk Bayraktar, milli SİHA'nın 31. test uçuşunu da başarıyla tamamladığını duyurdu. Bayraktar TB3’ün toplam uçuşu ise 295 saate ulaştı.