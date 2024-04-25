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Haberler > Teknoloji > Bayraktar TB3 SİHA'nın 31. testi de tamam! Uçuş süresi 295 saati buldu

Bayraktar TB3 SİHA'nın 31. testi de tamam! Uçuş süresi 295 saati buldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, test uçuşlarını aralıksız sürdürüyor. Selçuk Bayraktar, milli SİHA'nın 31. test uçuşunu da başarıyla tamamladığını duyurdu. Bayraktar TB3’ün toplam uçuşu ise 295 saate ulaştı.

Türkiye, savunma ve havacılık sanayiinde gerçekleştirdiği dev atılımlarla dünyada adından söz ettiriyor. Yerli ve özgün SİHA'larla ihracat rekorları kıran Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA'nın 31. test uçuşu da başarıyla tamamlandı.

UÇUŞ SÜRESİ 295 SAATE ULAŞTI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yapılan testlerin tamamını başarıyla gerçekleştiren Bayraktar TB3 SİHA’nın toplam uçuşu ise 295 saati buldu. 

"TÜRK HAVACILIĞININ ALTIN ÇAĞI"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın 31. test uçuş görüntülerini X sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, şu notu düştü:

"Türk Havacılığının Altın Çağı 

Bayraktar TB3 31. Test Uçuşu | 31st Flight Test

Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Uçuş Testi | High-Altitude System Identification and Performance Flight Test"

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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