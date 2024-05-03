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Selçuk Bayraktar'dan, SİHA maketi yakan teröristleri çıldırtacak paylaşım

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada İsviçre'de terör örgütü PKK destekçilerinin Bayraktar SİHA maketi yaktığı görüntüler paylaşıldı. Bu görüntülere terörden arındırılan dağlarda çekilen karesiyle cevap veren Selçuk Bayraktar, "Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa" dedi.

 Terör örgütü PKK destekçileri, İsviçre Winterthur kentine Bayraktar TB-2 SİHA'nın maketini yaktılar. Toplanan kalabalığın maketi yaktığı anlar kameralara da yansıdı.

SİHA MAKETİNİ YAKTILAR

O görüntüler X'te paylaşılırken; Türkiye'nin yerli üretim S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2 ve ilk milli insansız savaş uçağı prototipi Bayraktar Kızılelma'nın mimarı, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan cevap gecikmedi.

ŞİİRLE CEVAP VERDİ

Terörden temizlenen dağlarda çekilen fotoğrafını paylaşan Bayraktar, "Ne diyordu şair; 'Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa…” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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