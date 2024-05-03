Selçuk Bayraktar'dan, SİHA maketi yakan teröristleri çıldırtacak paylaşım

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Mayıs 2024 08:04 - Güncelleme: 3 Mayıs 2024 08:25 - Güncelleme:

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Sosyal medyada İsviçre'de terör örgütü PKK destekçilerinin Bayraktar SİHA maketi yaktığı görüntüler paylaşıldı. Bu görüntülere terörden arındırılan dağlarda çekilen karesiyle cevap veren Selçuk Bayraktar, "Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa" dedi.